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Avtor:
A. P. K.

Torek,
7. 7. 2026,
11.29

Osveženo pred

19 minut

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požar narava ogenj Kras Gasilska zveza Slovenije gasilci

Torek, 7. 7. 2026, 11.29

19 minut

Požar na Krasu v naravnem okolju uspešno ukročen

Avtor:
A. P. K.

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Kras, požar, pri Železnih vratih | Foto Gasilska zveza Slovenije

Foto: Gasilska zveza Slovenije

Današnji požar v naravnem okolju pri Železnih vratih (med Trsteljem in Sv. Katarino) je uspešno ukročen, so sporočili z Gasilske zveze Slovenija, kjer so dodali, da je pri gašenju pomagala tudi prva skupina tečajnikov za gašenje požarov v naravnem okolju.

Po uspešni intervenciji ter gašenju v naravnem okolju med Trsteljem in Sv. Katarino se je Gasilska zveza Slovenije zahvalila tudi prostovoljcem PGD Komen, Kostanjevica na Krasu, Dornberk ter poklicnim gasilcem GE Nova Gorica in ZGRS Sežana, ki so se jim ob posredovanju in sanaciji požarišča pridružili tudi tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju v izvedbi Gasilske zveze Slovenije, ki trenutno poteka v ICZR, enota Sežana.

"Usposabljanje sicer sestavlja več dni teoretičnega in intenzivnega praktičnega dela, kjer se tečajniki naučijo specifičnih taktik, uporabe opreme in gašenja v naravnem okolju. V primeru požara se podajo tudi na teren kot dodatna sila za posredovanje," so ob tem zapisali na GZS.

Dodali so, da so na intervenciji gasilci danes uspešno sodelovali s pripadniki državne enote civilne zaščite za varstvo pred NUS, Slovenske policije in Zavoda za gozdove Slovenije.

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