Slovenski potni listi se bodo predvidoma s 1. junijem občutno podražili. Cena obrazca za potni list se bo zvišala s 36,56 na 44,77 evra, zato bo desetletni potni list po novem stal skoraj 60 evrov. Ministrstvo za notranje zadeve podražitev utemeljuje z uvedbo nove serije potnih listin z dodatnimi zaščitnimi elementi, med drugim barvno fotografijo, transparentnim oknom in QR-kodo.

Slovenske potne listine naj bi se s 1. junijem letos podražile. Ministrstvo za notranje zadeve je v soglasju z ministrico za zunanje in evropske zadeve pripravilo spremembo pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin, ki je trenutno še označena kot predlog oziroma osnutek in je v medresorskem usklajevanju ter na Službi vlade za zakonodajo.

Po predlogu pravilnika bi obrazec za potni list, diplomatski potni list in službeni potni list po novem stal 44,77 evra, medtem ko je trenutna cena 36,56 evra. To pomeni podražitev obrazca za 8,21 evra oziroma približno 22 odstotkov. Potni list za vrnitev bi se podražil s 6,86 evra na 7,03 evra, nalepka za vpis spremembe naslova stalnega prebivališča pa z 2,70 evra na 3,22 evra.

Končna cena, ki jo državljan plača ob izdaji potnega lista, je sestavljena iz cene obrazca, upravne takse in stroška vloge. Kot je poročal Žurnal24, naj zvišanje upravne takse s 1. junijem ne bi bilo predvideno. Upravna taksa za potni list z veljavnostjo deset let znaša 13,60 evra, za petletni potni list 6,80 evra, za triletnega 2,70 evra, za enoletnega pa 2,30 evra. Temu se prišteje še 0,50 evra za vlogo.

Če bodo predlagane cene uveljavljene, bo potni list z veljavnostjo deset let stal 59,37 evra, petletni 52,07 evra, triletni 47,97 evra, enoletni pa 47,57 evra. Pri desetletnem potnem listu gre tako za podražitev za 8,71 evra, pri krajših veljavnostih pa za 8,21 evra.

Razlog v napredku tehnologij in novih zaščitnih elementih

Na ministrstvu podražitev utemeljujejo z uvedbo nove serije potnih listin. V obrazložitvi predloga pravilnika je zapisano, da se zaradi potnih listov z veljavnostjo do deset let javno naročilo izvaja na deset let, hkrati pa se praviloma najmanj vsakih deset let prilagodijo tudi obrazci potnih listin. Razlog za to so napredek tehnologij in novi zaščitni elementi varnostnih tiskovin.

Med vidnejšimi novostmi novih obrazcev bodo po navedbah ministrstva barvna fotografija imetnika, transparentno okno v polikarbonatni podatkovni strani in QR-koda, ki bo omogočala preverjanje veljavnosti dokumenta pri uporabi v pravnem prometu.

Iz obrazložitve izhaja, da nova cena vključuje nabavno ceno potne listine z grafično personalizacijo in odpremo, vključno z biometričnimi podatki, ter dodatne stroške ovojnice in spremnega dopisa. Skupni izračun znaša 44,7678 evra, v pravilniku pa je cena zaokrožena na 44,77 evra.

Pravilnik naj bi začel veljati 1. junija letos. Do takrat mora biti po navedbah iz obrazložitve zagotovljen tudi popravek informacijskega sistema MPZT, ki upravnim enotam omogoča avtomatizirano izpisovanje računov za stranke.