Iz župnije sv. Ane Fram so sporočili, da se je poslovil njihov župnik Robert Emeršič: "Z žalostjo in vdanostjo v Božjo voljo vas obveščamo, da nas je danes nepričakovano zapustil naš domači župnik Robi," so zapisali na strani župnije na Facebooku.

V župniji so se v nedeljo zvečer ob 19. uri že zbrali v domači farni cerkvi v Framu, kjer so molili za pokoj duše pokojnega župnika Robija. "Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru," so še zapisali na strani župnije in dodali, da bodo informacije o pogrebu in možnosti slovesa (kropljenja) objavili takoj, ko bodo znane.

Pokojni župnik Robert Emeršič je bil župnik sv. Ane Fram in tudi župnik v župniji sv. Jožefa Delavca Rače. Od priljubljenega duhovnika so se z zapisi in izrazi sožalja poslovili številni župljani in znanci, ki ga bodo ohranili v lepem spominu. Neuradno sta bila za pokojnega duhovnika usodna pik ose in alergijska reakcija.