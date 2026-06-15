Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
9.35

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
župnik duhovnik župnija

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 9.35

1 ura, 12 minut

Poslovil se je župnik iz župnije sv. Ane Fram Robert Emeršič

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
župnik, Župnija Sv. Ane Fram | Duhovnik Robert Emeršič je bil župnik v dveh župnijah: sv. Ane Fram in župnije sv. Jožefa Delavca Rače. | Foto Facebook/Župnija Sv. Ane Fram

Duhovnik Robert Emeršič je bil župnik v dveh župnijah: sv. Ane Fram in župnije sv. Jožefa Delavca Rače.

Foto: Facebook/Župnija Sv. Ane Fram

Nepričakovano se je poslovil duhovnik Robert Emeršič, župnik v župniji sv. Ane Fram in župnije sv. Jožefa Delavca Rače, so sporočili iz štajerske župnije.

Iz župnije sv. Ane Fram so sporočili, da se je poslovil njihov župnik Robert Emeršič: "Z žalostjo in vdanostjo v Božjo voljo vas obveščamo, da nas je danes nepričakovano zapustil naš domači župnik Robi," so zapisali na strani župnije na Facebooku.

V župniji so se v nedeljo zvečer ob 19. uri že zbrali v domači farni cerkvi v Framu, kjer so molili za pokoj duše pokojnega župnika Robija. "Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru," so še zapisali na strani župnije in dodali, da bodo informacije o pogrebu in možnosti slovesa (kropljenja) objavili takoj, ko bodo znane.

Pokojni župnik Robert Emeršič je bil župnik sv. Ane Fram in tudi župnik v župniji sv. Jožefa Delavca Rače. Od priljubljenega duhovnika so se z zapisi in izrazi sožalja poslovili številni župljani in znanci, ki ga bodo ohranili v lepem spominu. Neuradno sta bila za pokojnega duhovnika usodna pik ose in alergijska reakcija.

župnik duhovnik župnija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.