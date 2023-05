Posledice neurja: sprožilo se je 53 plazov, dve družini so morali izseliti

Pretekli dan in noč so v vzhodnem delu Slovenije zabeležili 54 dogodkov, ki so nastali kot posledica obilnega deževja. Gasilci so v več primerih črpali meteorno vodo, čistili prepuste, odstranjevali podrta drevesa in nameščali potopne črpalke ter protipoplavne vreče. Posredovati so morali tudi na območjih zemeljskih plazov, sprožilo se jih je 53. Ogroženih je več cest in objektov, štiri stanovalce so morali izseliti. Tudi danes bo dež zajel vso državo, najmočnejše padavine pa vremenoslovci pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji danes popoldne in zvečer. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Preko včerajšnjega dne so imeli gasilci na območjih Regijskih Centrov za obveščanje Maribor, Murska Sobota, Novega mesta, Ptuja in Celje še nekaj dela s sanacijami posledic včerajšnjega obilnega deževja. Zabeleženo je bilo 54 dogodkov pri čemer je bilo za sanacijo posledic aktiviranih 42 gasilskih enot. Gasilci so prečrpali meteorno vodo iz prostorov stanovanjskih objektov in enega zaklonišča, čistili prepuste, odstranjevali podrta drevesa, namestili potopne črpalke po objektih in s protipoplavnimi vrečami zaščitili nekaj objektov.

Zaradi razmočenega terena sproženih 53 zemeljskih plazov

Preko včerajšnjega dne se je zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena sprožilo več zemeljskih plazov. Po do sedaj zbranih podatkih je bilo teh 53, pri čemer je bilo za sanacijo posledic aktiviranih skupno 35 gasilskih enot. Največ plazov je bilo na Severovzhodnem delu Slovenije, na območjih Regijskih centrov za obveščanje Maribor, kjer so zabeležili 32 dogodkov, na Ptuju, kjer so zabeležili 14 plazov in v Celju, tam so zabeležili tri plazove.

Po en dogodek je bil zabeležen še na območjih Regijskih centrov za obveščanje Ljubljana in Murska Sobota. Gasilci so plazišča prekrili s folijami in poskrbeli za ustrezno odvodnjavanje. Plazovi večinoma ogrožajo cestišča in nekaj objektov. Eden od objektov je zaradi plazu zelo ogrožen in ni varen za bivanje, zato so bili štirje stanovalci s pomočjo Civilne zaščite Šentilj začasno premeščeni na drugo lokacijo.

Napovedani obilnejše deževje in močnejša burja

Dež bo do jutra zajel vso državo, najmočnejše padavine pa vremenoslovci pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji danes popoldne in zvečer. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter. Narasle bodo reke, večja bo spet nevarnost zemeljskih plazov.

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Zaradi burje in napovedanega deževja je Agencija RS za okolje (Arso) za danes izdala oranžno vremensko opozorilo, da bi prebivalce pozvala k previdnosti in spremljanju dogajanja.

Zaradi burje je izdano oranžno opozorilo za danes dopoldne za jugozahod Slovenije, za jugovzhod in severovzhod države pa za danes velja celodnevno oranžno opozorilo zaradi dežja.

Ob napovedanih obilnih padavinah ter zaradi velike že predhodne vodnatosti rek in namočenosti tal bodo danes reke v vzhodni polovici države močno narasle, opozarja Arso. Najbolj bodo narasle reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke. Reke Krka, Pesnica in Ščavnica lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.

Potem ko so se zaradi minulega vremenskega dogajanja z več, večinoma manjšimi zemeljskimi plazovi zadnje dni že spopadali predvsem v vzhodnem delu države, pa Geološki zavod Slovenije vnovič opozarja, da bo danes spet povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije.