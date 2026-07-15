Posledice močnega neurja: voda zalila telovadnico, zagorelo po udaru strele

V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je v torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, poroča Center za obveščanje RS.

Kot so zapisali v poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov, in sicer 60, zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota. Šest jih je zabeležil regijski center Slovenj Gradec. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot.

Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Zaradi motene oskrbe z električno energijo so dostavljali agregate in s cestišč odstranjevali nanose blata in zemljine.