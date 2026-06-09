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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
6.27

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Natisni članek
vlada minister za zunanje zadeve Tone Kajzer Tanja Fajon primopredaja poslov

Torek, 9. 6. 2026, 6.27

1 ura, 29 minut

Posle dokončno prevzema tudi novi zunanji minister Kajzer

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zaprisega ministrov nove vlade Republike slovenije. Vlada. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer | Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. | Foto Bojan Puhek

Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko.

Foto: Bojan Puhek

Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije.

Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe četrte vlade premierja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Tanjo Fajon pa mu bo danes sledil še politični del primopredaje.

Pogovori s kolegi iz sosednjih držav

Novi vodja slovenske diplomacije je po prisegi v DZ v četrtek dejal, da se bo najprej pogovoril s kolegi iz sosednjih držav. Še isti dan se je nato po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, s katerim sta govorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, Sar pa ga je tudi povabil na obisk.

V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb".

V petek so nato z zunanjega ministrstva sporočili, da je Kajzer govoril tudi z italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Dogovorila sta se tudi, da se bosta kmalu srečala.

Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v srednji Evropi in krepitev sodelovanja z ZDA.

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