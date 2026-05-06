Prejela grozilno pismo iz Domžal: "Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo"

Vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. "Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo," je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila.

Nekateri v komentarjih na družbenem omrežju pa so podvomili o tem, da je avtor z leve politične opcije. Tako eden od komentarjev poslankino navedbo vidi kot "malo prenagljeno", saj bi pismo lahko napisal kdorkoli.

Poslanka se sicer ob objavljenem pismu sprašuje, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo lutka. Ljudje imajo po njenem mnenju dovolj. Zatrdila je, da je njihov glas.

Glede na poštni žig na pisemski ovojnici, ki jo je objavila poslanka, je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal.

STA na odziv stranke Resni.ca in poslanke še čaka.