Poslanec Resni.ce ni več direktor podjetja Progros. Znano je, kdo ga je zamenjal.

Poslanec Resnice Boris Mijič ni več direktor podjetja Progros, od 15. junija je na tem mestu Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec ostaja stoodstotni lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resni.ca.

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 15. junija, kaže današnja objava na Ajpesu.

Sprememba na čelu podjetja se je zgodila v času, ko je Mijičevo podjetniško delovanje pod drobnogledom medijev, ker je postal poslanec. Policija naj bi po pisanju portala Necenzurirano Mijiča in podjetje ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje v določenem obdobju nekaterim delavcem naj ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Stevanović napovedal poravnavo dolga iz lastnih prihrankov

Predsednik stranke Resni.ca in predsednik DZ Zoran Stevanović je delavce, ki naj bi jim podjetje dolgovalo denar, pozval, naj stopijo z njim v stik, in napovedal, da bo njihov dolg poravnal iz lastnih prihrankov. Pozneje je povedal, da za zdaj kaže, da gre za tri delavce. V stranki so po njegovih besedah začeli tudi "postopek notranjega nadzora", o podrobnostih pa ni želel govoriti.

Poleg tega naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling s podjetjem Progros, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu.

Gradbinca naj bi Progrosu skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana slikopleskarska dela, to pa je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi (Furs).

Na čelu podjetja poslančev oče

Miladin Mijić, po pisanju spletnih portalov Necenzurirano in 24ur.com poslančev oče, je bil v preteklosti večkrat že prokurist podjetja, ki ga je leta 2012 ustanovil Zoran Mijić. Poleg njega so podjetje vodile med drugimi Svjetlana Mijić, Ivana Mijić in Suzana Stjepanović oz. pozneje Mijič. Tudi lastništvo je večkrat prehajalo med temi in drugimi osebami, nazadnje se je spremenilo konec maja 2025, ko je bil kot lastnik vpisan poslanec Boris Mijič.