Poslanec po končanem glasovanju: Pič..., obične pič... so to #video

Po končanem glasovanju v državnem zboru, na katerem dnevnega reda za izredno sejo o parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank (medijev), niso izglasovali, seja pa je bila prekinjena, je bilo iz klopi poslancev mogoče slišati povsem neprimeren komentar. Neznani poslanec ga je izrekel kar v mikrofon.

Predvidena je bila sicer izredna seja o parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank (medijev), ki jo je zahtevala opozicija. Kmalu po tem, ko je predsednik DZ Zoran Stevanović razglasil, da poslanci s 37 glasovi za in 46 glasovi proti niso izglasovali dnevnega reda, in se je seja končana, je iz enega od mikrofonov zadonelo: "Pič..., obične pič... so to."

Kateri poslanec je izrekel neprimerne besede, z videoposnetka ni mogoče ugotoviti.