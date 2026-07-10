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Avtor:
K. M.

Petek,
10. 7. 2026,
12.24

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
izražanje poslanci Državni zbor

Petek, 10. 7. 2026, 12.24

4 minute

Poslanec po končanem glasovanju: Pič..., obične pič... so to #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Po končanem glasovanju v državnem zboru, na katerem dnevnega reda za izredno sejo o parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank (medijev), niso izglasovali, seja pa je bila prekinjena, je bilo iz klopi poslancev mogoče slišati povsem neprimeren komentar. Neznani poslanec ga je izrekel kar v mikrofon.

Predvidena je bila sicer izredna seja o parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank (medijev), ki jo je zahtevala opozicija. Kmalu po tem, ko je predsednik DZ Zoran Stevanović razglasil, da poslanci s 37 glasovi za in 46 glasovi proti niso izglasovali dnevnega reda, in se je seja končana, je iz enega od mikrofonov zadonelo: "Pič..., obične pič... so to." 

Kateri poslanec je izrekel neprimerne besede, z videoposnetka ni mogoče ugotoviti. 

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