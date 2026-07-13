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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
11.18

Osveženo pred

26 minut

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Lenart Žavbi Gibanje Svoboda opomin Državni zbor poslanci

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 11.18

26 minut

Poslanec Lenart Žavbi si je zaradi izjave o vazelinu prislužil opomin z javno objavo #video

Avtor:
Sa. B.

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Kolegij predsednika državnega zbora je odločil, da je poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi zaradi nedavne izjave o vazelinu storil hujšo kršitev etičnega kodeksa poslancev in si prislužil opomin z javno objavo, poroča N1. S sankcijo so se strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin, Žavbi pa se je za svoje besede že opravičil in dejal, da je pripravljen sprejeti vse sankcije.

Lenart Žavbi
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Po tem, ko je Žavbi na torkovi seji mandatno-volilne komisije, na kateri so obravnavali kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, omenjal vazelin, so njegove izjave naletele ne ostre obsodbe. Predsednica republike Nataša Pirc Musar jih je označila za homofobne, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa za osebno žaljive.

Razprava na mandatno-volilni komisiji se je sicer vrtela okoli smiselnosti zagovornika načela enakosti. Pri tem je poslanec Lenart Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom". Njegovo opazko je poslanka SDS Jelka Godec takrat označila za povsem neprimerno in za "višek".

Žavbi: Ne želim, da se mojo opazko pozabi

Žavbi se je nato na družbenih omrežjih javno opravičil zagovorniku in javnosti. Zapisal je, da njegova opazka "v svojem namenu ni želela na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine". "A namen besede ni pomemben, pomembna je posledica. In posledica je, da je bil posameznik in del javnosti ob tej opazki prizadet," je pristavil. 

"To, da vas pri izreku opazke nisem imel v mislih, me ne odvezuje pripoznavanja širšega konteksta. Sploh v izrazito globalno naelektrenih razmerah je treba biti na tovrstne trenutke izjemno pozoren. Zato sprejmite moje najiskrenejše opravičilo," je zapisal zagovorniku.

"Obenem pa se želim opravičiti tudi celotni javnosti. Ne želim, da se mojo opazko pozabi. Želim, da se lahko iz nje vsi nekaj naučimo. Ne le jaz. Besede so tudi dejanja, besede bolijo in besede lahko povzročajo družbene neenakosti. Naj moje opravičilo vsaj za odtenek pripomore k zavedanju tega," je še zapisal. Ob Lobnikovem pozivu k obravnavi njegovega ravnanja v postopku spoštovanja kodeksa pa je zapisal, da to spoštuje in je "pripravljen sprejeti vse sankcije, ki jih dotični pravni akt predvideva".

Njegovo opazko so obravnavali na današnjem kolegiju predsednika državnega zbora in sklenili, da je poslanec z izjavo kršil etični kodeks poslancev, zato so mu izrekli opomin z javno objavo na spletnih straneh državnega zbora. Po informacijah portala N1 naj bi se z izrečeno sankcijo strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin.

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