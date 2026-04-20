Poslanci SD vložili predlog novele kazenskega zakonika

Poslanci SD so v parlamentarni postopek vložili predlog novele kazenskega zakonika. Med drugim predlagajo, da se kot umor kvalificira tudi odvzem življenja kot posledica stopnjevanja čustvene, spolne ali druge fizične zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti ali po njenem razpadu. Z novelo se dotikajo tudi vprašanja jezikovne dvojine.

Kazenski zakonik v poglavju, ki opredeljuje kazniva dejanja zoper življenje in telo, trenutno med drugim ločuje med ubojem, ubojem na mah in umorom. Kot umor je v 116. členu prepoznan odvzem življenja na grozovit ali zahrbten način; zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev tožilcev oziroma sodnikov; zaradi kršitve enakopravnosti; iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov ali pa z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi.

Kot izhaja iz predloga novele, ki so jo v parlamentarno proceduro vložili poslanci SD s prvopodpisano Andrejo Katič, predlagatelji predlagajo novo točko 116. člena kazenskega zakonika. Predlagajo, da se kot umor kvalificira tudi odvzem življenja, ki se zgodi kot stopnjevanje čustvene, spolne ali druge fizične zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti ali po razpadu takšne skupnosti, dejanje pa je s preteklo skupnostjo povezano.

Po navedbah predlagateljev so okoliščine storitve odvzema življenja v družinski skupnosti, drugi trajnejši življenjski skupnosti oziroma skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s preteklo skupnostjo povezano, povzete po 191. členu kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje nasilja v družini, katerega skrajnost lahko predstavlja odvzem življenja.

Hkrati je besedilo nove točke predlagano tako splošno, da lahko zajame tako femicide (umor deklice ali ženske zaradi spola) kot tudi druge umore v okviru tako opredeljenih skupnosti, na primer staršev, starih staršev, otrok, partnerjev ne glede na spol, če izpolnjujejo pogoj predhodnega nasilja oziroma storilčeve zlorabe.

"Uboji oziroma umori v družinskih ali drugih trajnejših življenjskih skupnostih ali po njihovem razpadu so večinoma posledica predhodnega nasilja v družini ali v drugi trajnejši življenjski skupnosti," med razlogi za sprejetje novele med drugim navajajo predlagatelji.

Predlog podali po sodbi sodišča v Kopru

S predlogom se predlagatelji dotikajo tudi vprašanja jezikovne dvojine v kazenskem zakoniku. Za kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja v kazenskem zakoniku predlagajo jasnejši zapis, da je kvalificirana oblika kaznivega dejanja storjena že, če ga storita dve osebi. V sodni praksi se je namreč izkazalo, da navedba več oseb pomeni vsaj tri osebe, kar pa z vidika obravnavanega kaznivega dejanja ni ustrezno, so poudarili predlagatelji.

Do predloga prihaja po odmevni sodbi Višjega sodišča v Kopru, ki je dva spolna napadalca, na prvi stopnji obsojena na leto dni zapora, obsodilo na pogojno kazen. Kazenski zakonik v primeru spolnega napada ali posilstva več oseb zaporedoma predvideva zaporno kazen, višje sodišče pa je menilo, da več oseb zaporedoma pomeni najmanj tri in ne najmanj dva storilca. Tudi vrhovno sodišče je v sodbi sklenilo, da več oseb pomeni le tri ali več storilcev.

Po navedbah predlagateljev predlog ne bo imel finančnih posledic za proračun. Ker gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona, pa predlagajo, da poslanci predlog novele obravnavajo po skrajšanem postopku.