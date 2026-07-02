Poskus poravnave med Kavčičem in novomeško bolnišnico neuspešen

Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je bila v sredo prva obravnava v tožbi ortopeda Gregorja Kavčiča proti Splošni bolnišnici Novo mesto. Pri tem je bil poskus poravnave neuspešen, poroča portal Info360.

Gregor Kavčič si po poročanju portala od vodstva bolnišnice želi izjavo, da je bila njegova odpoved neupravičena. V tem primeru bi se bil pripravljen odpovedati odškodnini, o višini katere pa portal ne poroča.

Kavčič, ki je bil v bolnišnici vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo, nekdanjo delodajalko toži zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor v bolnišnici pokazal več nepravilnosti. Med drugim naj bi Kavčič lažje paciente, pri katerih ni bilo pričakovati težjega poteka operacije in zapletov pri zdravljenju, z bolnišnične čakalne vrste preusmerjal k zasebnemu koncesionarju, kjer dela pogodbeno.

Kavčiča v tožbi zastopa odvetnik Boštjan Penko, bolnišnico pa Odvetniška pisarna Čeferin.

Naslednja obravnava bo oktobra, na njej pa bosta zaslišana Kavčič in direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.