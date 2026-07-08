Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
17.52

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Tromostovje Ljubljana vandalizem Jože Plečnik most

Sreda, 8. 7. 2026, 17.52

1 ura, 10 minut

Poškodovan del Tromostovja: izginila ena od krogel na balustradi

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Huawei P30 Pro, povečava, Tromostovje | "Na podlagi razpoložljivih informacij vzroka za manjkajočo prvino ni mogoče z gotovostjo ugotoviti. Glede na stanje na terenu ni mogoče izključiti možnosti vandalizma oziroma drugega protipravnega ravnanja, vendar za to nimamo podatkov, zato dokončne ocene ne moremo podati," so pojasnili na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. | Foto Srdjan Cvjetović

"Na podlagi razpoložljivih informacij vzroka za manjkajočo prvino ni mogoče z gotovostjo ugotoviti. Glede na stanje na terenu ni mogoče izključiti možnosti vandalizma oziroma drugega protipravnega ravnanja, vendar za to nimamo podatkov, zato dokončne ocene ne moremo podati," so pojasnili na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Foto: Srdjan Cvjetović

S Tromostovja v središču Ljubljane je izginila ena od krogel na balustradi. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije vzroka še niso potrdili, vandalizma ne izključujejo, poroča Dnevnik. Mestno občino Ljubljana so pozvali k zaščiti poškodovanega dela in poudarili nujnost obnove Plečnikovega spomenika, ki je del Unescove svetovne dediščine.

Na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so za časnik potrdili, da so s poškodbo seznanjeni, in pojasnili, da odstranjen del Plečnikovega Tromostovja niso odstranili v sklopu restavratorskih, konservatorskih ali drugih vzdrževalnih del.

Ne izključujejo možnosti vandalizma

"Na podlagi razpoložljivih informacij vzroka za manjkajočo prvino ni mogoče z gotovostjo ugotoviti. Glede na stanje na terenu ni mogoče izključiti možnosti vandalizma oziroma drugega protipravnega ravnanja, vendar za to nimamo podatkov, zato dokončne ocene ne moremo podati," so pojasnili.

Kot so na Mestni občini Ljubljana (MOL) zapisali za Dnevnik, predpostavljajo, da gre za vandalizem. "Policijo bomo o dogodku obvestili, trenutno zbiramo vse potrebne informacije glede višine povzročene škode," so zapisali. Za nadomestitev manjkajočih delov ograje bodo začeli pripravo dokumentacije.

Tromostovje v celoti nazadnje obnovljeno pred več kot tremi desetletji

Zavod je junija letos MOL že pozval k urgentni sanaciji poškodovanega dela ograje, predvsem zaradi zaščite odprtih površin pred nadaljnjim propadanjem. Ob tem opozarjajo, da zgolj nadomestitev manjkajoče krogle ni ustrezna rešitev. Kot menijo, je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja, skupaj z infrastrukturnimi sistemi, ki potekajo pod mostom. Delne sanacije namreč zaradi staranja materialov, poškodb posameznih elementov in manjkajočih prvin ne zagotavljajo ustreznega varstva kulturnega spomenika.

Kot so še poudarili na ZVKDS, mora biti obnova izvedena skladno z načeli varstva kulturne dediščine, ki vključuje ohranjanje izvirnih elementov, prenovo pred zamenjavo, uporabo materialov, združljivih z izvirnimi, ter posege, ki bodo po možnosti reverzibilni. Tromostovje so nazadnje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.

Nataša Pirc Musar
Novice Na Shod domoljubov se je odzvala predsednica Pirc Musar
Luka Mesec, Zoran Janković
Novice Luka Mesec: To je velika zmaga za prebivalce proti županu Jankoviću
Odprtje novega paviljona ob ginekološki kliniki
Novice Velika pridobitev za ljubljansko ginekološko kliniko #foto
Tromostovje Ljubljana vandalizem Jože Plečnik most
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.