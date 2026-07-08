Poškodovan del Tromostovja: izginila ena od krogel na balustradi

S Tromostovja v središču Ljubljane je izginila ena od krogel na balustradi. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije vzroka še niso potrdili, vandalizma ne izključujejo, poroča Dnevnik. Mestno občino Ljubljana so pozvali k zaščiti poškodovanega dela in poudarili nujnost obnove Plečnikovega spomenika, ki je del Unescove svetovne dediščine.

Na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so za časnik potrdili, da so s poškodbo seznanjeni, in pojasnili, da odstranjen del Plečnikovega Tromostovja niso odstranili v sklopu restavratorskih, konservatorskih ali drugih vzdrževalnih del.

Ne izključujejo možnosti vandalizma

"Na podlagi razpoložljivih informacij vzroka za manjkajočo prvino ni mogoče z gotovostjo ugotoviti. Glede na stanje na terenu ni mogoče izključiti možnosti vandalizma oziroma drugega protipravnega ravnanja, vendar za to nimamo podatkov, zato dokončne ocene ne moremo podati," so pojasnili.

Kot so na Mestni občini Ljubljana (MOL) zapisali za Dnevnik, predpostavljajo, da gre za vandalizem. "Policijo bomo o dogodku obvestili, trenutno zbiramo vse potrebne informacije glede višine povzročene škode," so zapisali. Za nadomestitev manjkajočih delov ograje bodo začeli pripravo dokumentacije.

Tromostovje v celoti nazadnje obnovljeno pred več kot tremi desetletji

Zavod je junija letos MOL že pozval k urgentni sanaciji poškodovanega dela ograje, predvsem zaradi zaščite odprtih površin pred nadaljnjim propadanjem. Ob tem opozarjajo, da zgolj nadomestitev manjkajoče krogle ni ustrezna rešitev. Kot menijo, je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja, skupaj z infrastrukturnimi sistemi, ki potekajo pod mostom. Delne sanacije namreč zaradi staranja materialov, poškodb posameznih elementov in manjkajočih prvin ne zagotavljajo ustreznega varstva kulturnega spomenika.

Kot so še poudarili na ZVKDS, mora biti obnova izvedena skladno z načeli varstva kulturne dediščine, ki vključuje ohranjanje izvirnih elementov, prenovo pred zamenjavo, uporabo materialov, združljivih z izvirnimi, ter posege, ki bodo po možnosti reverzibilni. Tromostovje so nazadnje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.