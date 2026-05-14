Poročilo: Promet na avtocestnih deloviščih večinoma ustrezno urejen

Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, so danes sporočili pristojni.

Na podlagi ugotovitev ministrstva za notranje zadeve, policije, Darsa, Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) in inšpekcijskih nadzorov je mogoče zaključiti, da trenutna delovišča na slovenskih avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa, zlasti na prometno najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste, so med drugim navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

"Analize kažejo, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi smernicami, pri čemer sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer," so dodali. Sistem C2+2 pomeni dva zožena pasova v vsako smer vožnje.

Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo pristojni predstavili v petek na novinarski konferenci v Ljubljani.

Vlada je namreč minuli četrtek ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Poteza je sledila nedavnim prometnim nesrečam pri delovni zapori pri Postojni, ki so promet na primorski avtocesti ohromile tudi za več ur.

Bratušek zahteva podrobno poročilo

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, je nato sklicala sestanek vseh pristojnih. Zahtevala je, naj policija in Dars pripravita podrobno poročilo o razmerah na delovišču primorske avtoceste, ki mora vključevati analizo prometne varnosti, že sprejete ukrepe za izboljšanje varnosti in pretočnosti ter nabor konkretnih dodatnih ukrepov za učinkovitejše upravljanje prometa v času del na celotni avtocestni infrastrukturi.

Naložila jima je tudi največjo možno okrepitev nadzora in dejavnosti za ozaveščanje glede varne in osredotočene vožnje na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah.

Obenem je inšpektorat za infrastrukturo pregledal delovišča in pripravil poročilo, AVP pa je posredovala predlog kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Kratkoročne bodo pristojni upoštevali takoj, dolgoročne pa bodo na ministrstvu za infrastrukturo preučili v sodelovanju z drugimi strokovnjaki prometne stroke, so dodali na ministrstvu.