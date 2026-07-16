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Avtor:
R. K.

Četrtek,
16. 7. 2026,
21.16

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Boris Mijič Resni.ca

Četrtek, 16. 7. 2026, 21.16

34 minut

POP TV Mijičevemu podjetju našla še več tisoč evrov neplačanih računov

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Boris Mijič, stranka Resnica. | Lastniki dolenjske gostilne denarja od Borisa Mijiča do danes še niso prejeli. | Foto Bojan Puhek

Lastniki dolenjske gostilne denarja od Borisa Mijiča do danes še niso prejeli.

Foto: Bojan Puhek

Družinsko podjetje Progros poslanca stranke Resni.ca Borisa Mijiča po poročanju POP TV dolguje denar eni od dolenjskih gostiln, ki je za njihove delavce med gradnjo stavbe tri mesece pripravljala malice. Od Mijiča neuspešno terjajo več tisoč evrov.

Lansko leto je ena od dolenjskih gostiln za delavce podjetja Progros, ki je v lasti družine poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, tri mesece pripravljala malice, za kar pa niso dobili plačila.

 "Glede na veliko količino malic smo jim spustili ceno. Nekajkrat smo jim malice zaradi kopice dela odpeljali tudi na delovišče," so za POP TV povedali v gostinskem lokalu. Vsak dan so pripravili malico za 15 ljudi.

Po poročanju omenjenega medija lastniki gostilne od Mijiča neuspešno terjajo 3.600 evrov. Prav tako naj bi Mijič od štirih računov za kosilo in pijačo poravnal zgolj prvega, zaradi česar so upniki sprožili izvršbo prek sodišča. Mijič je medtem račune svojega podjetja zaprl, zato ga kljub pravnomočni izvršbi ne morejo rubiti. Mijič svojih dolgov do danes še ni poravnal. 

Poslanec Resni.ce se je pred tem znašel v središču afere v zvezi z neizplačilom plač delavcem svojega podjetja Progros, pred dnevi pa je v javnost prišla še informacija, da je Mijič zavajal o svoji izobrazbi.

Več o tem si lahko preberete spodaj: 

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