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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
20.22

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KNOVS Janja Sluga Black Cube Žan Mahnič

Četrtek, 11. 6. 2026, 20.22

1 ura, 24 minut

Pooblaščena skupina Knovsa obiskala policijo v zvezi z zadevo Black Cube

Avtorji:
A. P. K., STA

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Slovenska policija | "Današnji nadzor Knovsa je potekal tako, kot praviloma potekajo ti nadzori, torej v skladu z zakonom. Policija je nudila tiste podatke, ki jih v skladu z zakonom lahko da," je povedal v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. | Foto STA

"Današnji nadzor Knovsa je potekal tako, kot praviloma potekajo ti nadzori, torej v skladu z zakonom. Policija je nudila tiste podatke, ki jih v skladu z zakonom lahko da," je povedal v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek.

Foto: STA

Pooblaščena skupina Knovsa se je danes oglasila na policiji, je potrdil v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. O tem, kaj je člane Knovsa zanimalo, ni govoril, je pa predsednica Knovsa Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo Black Cube.

"Današnji nadzor Knovsa je potekal tako, kot praviloma potekajo ti nadzori, torej v skladu z zakonom. Policija je nudila tiste podatke, ki jih v skladu z zakonom lahko da. Po moji oceni je nadzor potekal korektno, več pa vam zaradi varovanja tajnih podatkov ne morem povedati," je v izjavi, sicer sklicani po seji vlade, na novinarsko vprašanje odgovoril Lorbek.

Sluga je sicer po sredini seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) izpostavila, da so se v izjavah nekaterih članov Knovsa, v nekaterih medijih in v izjavah drugih pojavile manipulacije oziroma špekulacije v zvezi z afero Black Cube in dokazi, predanimi tožilstvu. Kot je dejala, se je odločila, da v zvezi s tem opravijo nadzor na policiji, "da ta manipulacija, ki je zakrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti".

Sluga sicer ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS in članu Knovsa Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, pa tudi reinterpretacijo, ki omogoča špekulacije, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa.

Mahnič vztraja, da ni šlo "za nobeno izdajanje kakršnihkoli tajnih podatkov"

Mahnič je namreč na izredni seji DZ minuli teden spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (minuli teden op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

Mahnič vztraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo "za nobeno izdajanje kakršnihkoli tajnih podatkov". Kot je dejal v sredini izjavi za medije v DZ, obisk posameznikov, povezanih z Black Cube, na sedežu SDS, še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki "so se hvalile s korupcijo v Sloveniji".

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