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Avtor:
R. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
15.56

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
vlak Policijska uprava Ljubljana

Sobota, 27. 6. 2026, 15.56

1 ura, 5 minut

Ponoči vlak povozil človeka

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
železniški tiri SŽ | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Danes ponoči je med železniškima postaja Verd in Logatec vlak povozil osebo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Policisti Policijske postaje Ljubljana so bili okoli 2.30 ponoči obveščeni o dogodku na železniški progi na območju Vrhnike, v katerem se je ena oseba tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Policistom so pomoč nudili gasilci PGD Stara Vrhnika, ki so razsvetljevali kraj dogodka. 

Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče. O vseh ugotovitvah glede tragične nesreče bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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