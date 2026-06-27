Ponoči vlak povozil človeka

Danes ponoči je med železniškima postaja Verd in Logatec vlak povozil osebo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Policisti Policijske postaje Ljubljana so bili okoli 2.30 ponoči obveščeni o dogodku na železniški progi na območju Vrhnike, v katerem se je ena oseba tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Policistom so pomoč nudili gasilci PGD Stara Vrhnika, ki so razsvetljevali kraj dogodka.

Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče. O vseh ugotovitvah glede tragične nesreče bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.