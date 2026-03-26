Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
5.56

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

ARSO opozorilo veter promet promet Slovenija sneg vreme

Ponekod že sneži do nižin, v prometu zapore zaradi izjemno močnega vetra #foto

A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, odsek Razdrto - Divača, pogled proti Kopru | Agencija RS za okolje je zato za severovzhod in severozahod za danes in petek izdala rdeče vremensko opozorilo. | Foto DARS

Agencija RS za okolje je zato za severovzhod in severozahod za danes in petek izdala rdeče vremensko opozorilo.

Ponekod po državi sneži do nižin. Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča. Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter. Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Najizrazitejše sneženje je pričakovati na primorski avtocesti med Vrhniko in Črnim Kalom, predvidoma med 3. in 8. uro. Zahtevnejše vozne razmere je pričakovati tudi na dolenjski avtocesti na območju karteljevskega in višnjegorskega klanca ter na štajerski avtocesti čez Trojane, so opozorili pri Darsu. Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.
Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba.

Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej. So pa izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest.

Močan veter bo vztrajal do sobote 

Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Padavine bodo čez dan slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale. Na Notranjskem in Kočevskem lahko zapade od 15 do 25 centimetrov snega. Burja na Primorskem bo s sunki okoli sto kilometrov na uro najmočnejša zgodaj zjutraj, močan severni veter pa bo od sredine dneva in vse do noči na soboto pihal v severni Sloveniji, ponekod lahko preseže hitrost sto kilometrov na uro, pojavljal se bo vetrolom.

Zaradi podrtih dreves so gasilci posredovali že ponoči. Na območju regijskega centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Maribor se je ob 23.22 v naselju Spodnji Gasteraj v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah podrlo drevo na cesto. Gasilci PGD Sveti Jurij so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 23.29 se je drevo podrlo čez cesto tudi v naselju Spodnji Porčič v občini Lenart. Ukrepali so Gasilci PGD Lenart. 

Gasilci PGD Zgornja Velka pa so v naselju Trate v občini Šentilj drevo razžagli in odstranili s ceste, po tem ko se je le to podrlo okoli 23.33. 

Izrazitejše pozebe ne pričakujejo 

Po drugi strani pa bo prav veter preprečil močnejše nočno ohlajanje, tako da izrazite pozebe ni pričakovati, so v sredo med drugim napovedali na agenciji, ki je zaradi napovedanega burnega dogajanja izdala tudi oranžna vremenska opozorila za jugovzhod in jugozahod države.

Planica
Sportal Planica v negotovosti: kako bo vreme vplivalo na odločitev žirije
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
Hrvaška vreme
Novice Sneg in snežni metež na Hrvaškem, mogoče tudi bliskovite poplave
ARSO opozorilo veter promet promet Slovenija sneg vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
