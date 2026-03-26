Ponekod že sneži do nižin, v prometu zapore zaradi izjemno močnega vetra #foto

Ponekod po državi sneži do nižin. Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča. Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter. Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Najizrazitejše sneženje je pričakovati na primorski avtocesti med Vrhniko in Črnim Kalom, predvidoma med 3. in 8. uro. Zahtevnejše vozne razmere je pričakovati tudi na dolenjski avtocesti na območju karteljevskega in višnjegorskega klanca ter na štajerski avtocesti čez Trojane, so opozorili pri Darsu. Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.

Babno Polje Foto: DARS

Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba.

Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej. So pa izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest.

✅ Izločanje je sedaj končano na vseh lolacijah. Če se bodo vremenske razmere poslabšale se izločanje nad 7,5 tone ponovno uvede.



Od Ljubljane proti Kopru je povečano število tovornih vozil. Ponekod so tudi że polna počivališča.



Močan veter bo vztrajal do sobote

𝐑𝐝𝐞č𝐞 𝐨𝐩𝐨𝐳𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨



⚠ V četrtek zjutraj bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost okoli 100 km/h. Sneženje v četrtek bo v jutranjem času najmočnejše na Notranjskem in Kočevskem. pic.twitter.com/ajK19InFoM — ARSO vreme (@meteoSI) March 25, 2026

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna Foto: DARS

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.





Foto: Meteoinfo Slovenija/Facebook Padavine bodo čez dan slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale. Na Notranjskem in Kočevskem lahko zapade od 15 do 25 centimetrov snega. Burja na Primorskem bo s sunki okoli sto kilometrov na uro najmočnejša zgodaj zjutraj, močan severni veter pa bo od sredine dneva in vse do noči na soboto pihal v severni Sloveniji, ponekod lahko preseže hitrost sto kilometrov na uro, pojavljal se bo vetrolom.

Zaradi podrtih dreves so gasilci posredovali že ponoči. Na območju regijskega centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Maribor se je ob 23.22 v naselju Spodnji Gasteraj v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah podrlo drevo na cesto. Gasilci PGD Sveti Jurij so drevo razžagali in odstranili s cestišča.



Ob 23.29 se je drevo podrlo čez cesto tudi v naselju Spodnji Porčič v občini Lenart. Ukrepali so Gasilci PGD Lenart.

Gasilci PGD Zgornja Velka pa so v naselju Trate v občini Šentilj drevo razžagli in odstranili s ceste, po tem ko se je le to podrlo okoli 23.33.

Rateče - Podkoren, pogled proti Planici Foto: DARS

Izrazitejše pozebe ne pričakujejo

Po drugi strani pa bo prav veter preprečil močnejše nočno ohlajanje, tako da izrazite pozebe ni pričakovati, so v sredo med drugim napovedali na agenciji, ki je zaradi napovedanega burnega dogajanja izdala tudi oranžna vremenska opozorila za jugovzhod in jugozahod države.