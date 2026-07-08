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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
8.29

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vreme temperature vročina

Sreda, 8. 7. 2026, 8.29

16 minut

Ponekod nenavadno topla noč in jutro

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ljubljana ponoči | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zaradi vetra in oblačnosti sta bila minula noč in današnje jutro ponekod nenavadno topla, so sporočili z agencije za okolje (Arso). Na nekaterih merilnih postajah se temperatura namreč ni spustila pod 20 stopinj Celzija.

Najvišjo temperaturo so do 7.30 ure izmeril na merilni postaji Hočko Pohorje, in sicer 23,7 stopinje Celzija. Nekoliko manj, 23,4 stopinje Celzija, so zabeležili v Slovenskih Konjicah, 22,4 stopinje Celzija pa v Jeruzalemu. Nad 21 stopinj Celzija je bilo tudi na postajah letališče Cerklje ob Krki (21,9 stopinje Celzija), Malkovec (21,7 stopinje Celzija), Maribor Vrbanski plato (21,5 stopinje Celzija) in Rogaška Slatina (21,1 stopinje Celzija).

Pod 20 stopinj Celzija pa se temperatura ni spustila tudi na postajah Ljubljana Bežigrad (20,7 stopinje Celzija), Dobliče (20,7 stopinje Celzija), Trebnje (20,6 stopinje Celzija), Ptuj (20,5 stopinje Celzija), Vrhnika (20,4 stopinje Celzija), Nova vas - Bloke (20,3 stopinje Celzija), Lendava (20,2 stopinje Celzija) in Boršt pri Gorenji vasi (20,1 stopinje Celzija).

Nekoliko bolj vroče od petka dalje

Danes bo sicer sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi.

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo povečini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.

Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih deset dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.
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