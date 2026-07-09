Pomembno obvestilo za obiskovalce plaže v Fiesi: Tega nikar ne počnite

Na priljubljeni plaži v Fiesi domuje labodja družina, ki je postala prava atrakcija med kopalci in obiskovalci. Okolje Piran, ki je odgovorno za urejanje javnih površin na območju piranske občine, poziva, naj jih ne hranijo, saj jim s tem povzročajo zdravstvene težave.

Okolje Piran, ki je odgovorno za urejanje javnih površin na območju piranske občine, je na svoji Facebook strani objavilo pomembno obvestilo za obiskovalce plaže v Fiesi.

Na plaži domuje labodja družina, ki vsak dan radovedno raziskuje obalo, med kopalci pa so postali prava atrakcija. Pristojni opažajo, da jih številni med njimi hranijo s kruhom in drugimi priboljški, čeprav je to zanje škodljivo. "Vašo malico bodo sicer z veseljem pohrustali, a to zanje ni zdravo," opozarjajo.

Divje ptice, ki same poiščejo hrano v naravi

Labodi so namreč divje ptice in si svojo najljubšo hrano sami poiščejo v naravi. "Najraje imajo vodne rastline, ki jih pulijo z dna plitvin, občasno pa na njihovem jedilniku pristanejo tudi polži, ribe, ličinke, žabe ali črvi," so pojasnili na Okolju Piran.

"Ko jih naslednjič srečate, jim raje podarite tisto, kar najbolj potrebujejo: opazujte jih z razdalje, ne približujte se mladičem, ne vznemirjate jih, saj za vzrejo zaroda potrebujejo predvsem mir," so svetovali obiskovalcem plaže.