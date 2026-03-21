Gorivo je, cisterne Petrola pa stojijo. Kaj se v resnici dogaja?

Vlada se je danes seznanila s stanjem na trgu naftnih derivatov. Ugotovila je, da je zalog dovolj in da so skladišča polna. Medtem ko Mol Slovenija oskrbo na bencinskih servisih obvladuje zadovoljivo, se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi, ministri pa zato od tega trgovca pričakujejo takojšnje ukrepe, so po dopisni seji sporočili iz vlade. Po naših informacijah naj bi vozniki Petrola sicer celo dobili navodilo, naj do torka ne oskrbujejo bencinskih črpalk.

Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, so pristojni danes od Petrola, sicer največjega trgovca z gorivi v Sloveniji v delni državni lasti, zahtevali poročilo o trenutnem stanju na področju oskrbe z gorivi in potrebnih ukrepih za takojšnjo odpravo motenj.

V vladnem uradu so pojasnili še, da se bo danes na vladi odvilo še več sestankov.

Vlada je od Petrola in Mola zahtevala pojasnila

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. Vladni predstavniki so zato na enem od današnjih sestankov od predstavnikov Petrola in Mola Slovenija zahtevali pojasnila o ključnih problemih, zaradi katerih prihaja do motenj.

Vozniki Petrola naj bi dobili navodilo, naj ne oskrbujejo bencinskih črpalk



Mirujoča Petrolova cisterna. Foto: Siol.net

Po naših informacijah naj bi vozniki pogodbenikov Petrola sicer celo dobili navodilo, da do torka naj ne oskrbujejo bencinskih črpalk. To so nam potrdili tudi uslužbenci na Petrolu, ki so o tem prav tako dobili tudi ustrezna navodila.



Znano je sicer, da družbo Petrol obvladujeta znana zakonca, tajkuna Vesna in Dari Južna, ki sta blizu opoziciji.



O tem, da naj bi bili vozniki Petrola "poslani na dopust", sicer razglabljajo tudi nekateri uporabniki družbenih omrežij.

Premier Robert Golob je v petek na POP TV napovedal možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise in po potrebi omejitev točenja goriva za tujce, kar da je mogoče storiti po sprostitvi blagovnih rezerv. Vlada se torej za to za zdaj ni odločila.

Na vlado smo zato naslovili vprašanja, kako nameravajo ukrepati glede na to, da so skladišča goriva polna, Petrolove črpalke pa prazne. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Cene na avtocestah niso več regulirane

Vlada je sicer s petkom odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah; Petrol je cene prvi dan dvignil rahlo, Mol občutneje. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

Še naprej omejeno točenje goriva

Trgovci pa so se odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizelskega goriva in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.