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Avtor:
K. M.

Sreda,
15. 7. 2026,
8.40

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek

Natisni članek
rop Ljubljana policija starejši

Sreda, 15. 7. 2026, 8.40

35 minut

Pomagajte najti roparja: takole je opeharil starejšo gospo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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policija, slovenska policija | Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil. | Foto Shutterstock

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Foto: Shutterstock

Na območju Rožne doline je bila v torek izvedena drzna tatvina. Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o prodaji. Oškodovanka mu je pokazala, kje ima spravljeno zlatnino z namenom, da jo zamenja za posodo. Storilec pa je izkoristil njeno nepazljivost in ji odtujil nakit v vrednosti več tisoč evrov.

Ropar se je s kraja odpeljal z osebnim vozilom znamke Audi črne barve z nameščeno madžarsko registrsko tablico.

Iščejo storilca 

Policija prosi za pomoč pri iskanju storilca. Gre za 30-letnega moškega, visokega okoli 185 centimetrov, čokate postave, temnejših svetlih las in brade, svetle polti. Oblečen je bil v temnejšo kratko majico in kavbojke. Govoril je slovensko in hrvaško.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Na Policijski upravi Ljubljana obenem opozarjajo na povečan pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. 

Predstavijo se kot serviserji, električarji, vodovodarji

Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom. Predstavijo se kot serviserji, električarji, vodovodarji. Oškodovance zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom zato policisti svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. "Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa tudi če stopijo samo za vogal. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila)," še svetujejo policisti.

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