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Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
7.12

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
proslava osamosvojitev osamosvojitev Slovenije

Četrtek, 25. 6. 2026, 7.12

14 minut

Politični pogledi na osamosvojitev: Ponos na narejeno, trdo delo za prihodnje generacije

Avtorji:
Ka. N., STA

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Državna proslava ob dnevu državnosti 2026 | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ob robu četrtkove državne proslave na predvečer današnjega dneva državnosti so se predstavniki politike strinjali, da smo lahko ponosni na državo, ki smo jo ustvarili. Ob tem pa izpostavljajo, da jo je treba varovati tudi za prihodnje generacije, za kar pa bo treba tudi trdo delati.

Predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle je dejal, da smo Slovenci lahko ponosni na svojo državo, njeno dostojanstvo in njene uspehe. Po drugi strani pa nismo bili uspešni pri skrbi za našo medsebojnost, je bil kritičen. Kot najsvetlejši trenutek poleg osamosvojitve je izpostavil vstop v EU.

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Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ponosna, da je narod sprejel odločitev za lastno državo, ta ponos pa je po njenih besedah treba prenašati na nove generacije. V prihodnje si želi, da bi Muzej slovenske osamosvojitve zaživel v vsej polnosti.

Poslanci SDS so se strinjali, da je največji dosežek samostojne države prav njena osamosvojitev. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je dodala, da je najbolj ponosna na Slovenke in Slovence, ki se še danes borijo za njeno samostojnost.

"Naši predniki so stoletja, tisočletje sanjali o državi. Mi smo tista srečna generacija, ki smo se lahko odločili o tem, jo uzakonili in jo tudi vojaško zavarovali. To je nekaj tako enkratnega v zgodovini, da tega nobena generacija ne more več ponoviti," je dejal poslanec SDS Aleš Hojs. Njegov poslanski kolega Danijel Krivec pa je ocenil, da je Slovenija danes v odličnem stanju, ki se še izboljšuje.

Medtem evropski poslanec Matej Tonin (NSi/EPP) meni, da bi lahko bila Slovenija v boljšem stanju. Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa ob ponosu na domovino izpostavlja, da če želimo, da bodo v njej zelo dobro živele tudi prihodnje generacije, "jo je treba varovati, trdo delati zanjo in ustvarjati pogoje, da bo vsak lahko razvijal svoje talente".

Predsednica SLS Tina Bregant je Slovenijo opisala kot kakšno 35-letno žensko, "ni ne mlada ne stara, znašla se je na pomembni prelomnici, kam bo pravzaprav šla". To so po oceni Bregant odlična leta za sprejemanje tudi političnih odločitev, da bomo vsi skupaj v njej dobro živeli.

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Sajovic: Treba je povečati ustvarjeno

Vodja največje opozicijske poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je poudaril, da je "Slovenija odlična država, naša". Po njegovem mnenju si je treba s trdim delom, slogo in sodelovanjem prizadevati, da bo "še lepša, še boljša". Predvsem pa je treba povečati ustvarjeno, je dodal.

Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Asta Vrečko meni, da je Slovenija po 35 letih mirna, demokratična država, v kateri se dobro živi, hkrati pa ima svoje težave. "Da bi lahko resnično postali še boljša in solidarna družba, moramo stopiti skupaj. Na prvem mestu pa je treba nekaj narediti tudi s politično kulturo, kajti današnja raven gotovo ni tista, ki so si jo zamišljali pred 35 leti," je dejala.

Pirc Musar pravi, da so bili vzkliki in živžgi pričakovani

Politika je sicer že na predvečer praznika 35. rojstni dan samostojne države obeležila z nizom slovesnosti. Vrhunec teh je bila večerna osrednja državna proslava, na kateri sta zbrane na Trgu republike nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Pri tem sta bila oba med svojima slavnostnima govoroma deležna vzklikov in žvižgov.

Pirc Musar je že v izjavi po proslavi dejala, da je bilo to zanjo pričakovano ter da je prav, da se slišijo različna mnenja. Prav to so v oceni dogajanja na proslavi dejali tudi predstavniki strank vladne koalicije.

"Tudi predsednica je v govoru poudarila, da moramo dopustiti kritičnost civilne družbe, mislim, da je bila civilna družba danes jasna in je izražala svoje stališče," je denimo menil poslanec SDS Andrej Poglajen. Ocenil je, da se je tudi danes pokazalo, da je raznolikost temelj demokratične družbe. Po njegovem mnenju pa moramo skrbeti, da razlike ne omejujejo potenciala in razvoja.

Minister za zdravje Tadej Ostrc (Demokrati) meni, da je bila proslava vključujoč dogodek ter da so različna mnenja in pogledi temelj sodobne demokratične družbe. "Ko je treba stopiti skupaj, pa Slovenci to znamo," je sklenil.

Predsednik DS in stranke Fokus Marko Lotrič pa je pristavil, da so politiki tukaj zato, da slišijo, kar imajo ljudje za povedati. "Oba predsednika sta povedala svoje mnenje, jaz njuno mnenje spoštujem in obema govoroma sem zaploskal," je dejal.

Bolj kritična je bila Vrečko, ki je menila, da so očitno nekateri na proslavo prišli navijat, ne pa slavit rojstnega dneva države. "Gotovo je neprimerno, da se na ta način izžvižga predsednico države, kajti njen govor absolutno ni bil nič drugega kot predsedniški državniški govor, spodoben in vključujoč, kot je temu tudi primerno. Upam, da česa takega ne bomo več videli na naših proslavah," je dejala.

Bregant pa je dileme glede proslave, ki so se nanašale na število govornikov in na praporščake, pospremila z besedami, da lahko v prazničnih trenutkih na površje pridejo tudi stare zamere, "ampak na koncu vsi skupaj zapojemo tistemu, ki slavi". "In danes slavi naša Slovenija," je pristavila.

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