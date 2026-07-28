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Avtor:
Ka. N.

Torek,
28. 7. 2026,
13.41

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
morje policija varnost

Torek, 28. 7. 2026, 13.41

22 minut

Policisti opozorili plavalca: od obale je bil oddaljen skoraj 200 metrov

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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morje | Foto PU Koper/Facebook

Foto: PU Koper/Facebook

Policisti Policijske uprave Koper so opozorili rekreativnega plavalca, ki je zunaj urejenega kopališča plaval skoraj 200 metrov od obale. Pravila namreč določajo, da se plavalci na takšnih območjih ne smejo oddaljiti več kot 150 metrov od obale.

Kot poudarjajo policisti, omejitev ni namenjena kaznovanju, temveč predvsem zagotavljanju varnosti kopalcev. Z oddaljevanjem od obale se namreč povečuje nevarnost, da plavalcev ne opazijo upravljavci plovil, prav tako pa je v primeru zdravstvenih težav ali izčrpanosti pomoč težje dostopna.

Največ 150 metrov od obale

Pravila določajo, da se rekreativni plavalci zunaj urejenih kopališč ne smejo oddaljiti več kot 150 metrov od obale. Kljub temu nekateri omejitev ne poznajo ali pa jih ne upoštevajo. Policisti so zato opozorili kopalca s fotografije, ki je od obale plaval skoraj 200 metrov daleč.

"Tu gre za vašo varnost," ob tem poudarjajo policisti in kopalce pozivajo, naj spoštujejo predpisane omejitve ter pri plavanju ne precenjujejo svojih sposobnosti.

morje policija varnost
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