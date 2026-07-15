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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
15. 7. 2026,
8.20

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Franci Matoz policija romska skupnost nesreča nesreča trčenje Kočevje

Sreda, 15. 7. 2026, 8.20

44 minut

Policista v Kočevju zbil stari znanec policije: šlo naj bi za pripadnika romske skupnosti

Avtor:
Sa. B.

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slovenska policija, policaj, policaja, romsko nasilje, rom | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Policista, ki se je v trčenju v Kočevju huje poškodoval in so ga helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, naj bi po informacijah portala Žurnal24 in časnika Dnevnik zbil 25-letni Marjan Grm iz tamkajšnjega romskega naselja. Kot je potrdil tudi minister Franci Matoz, gre za starega znanca policije, ki je v preteklosti prestajal zaporno kazen zaradi več kaznivih dejanj, tudi zaradi poskusa umora.

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Incident, v katerem je 25-letni voznik osebnega vozila med policijskim postopkom trčil v policista in ga huje poškodoval, se je v Kočevju zgodil v ponedeljek nekaj pred 16. uro. Z ljubljanske policijske uprave so za Siol.net takrat pojasnili, da so policisti ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni upošteval njihovih znakov in je nadaljeval vožnjo. Zapeljal je v slepo ulico, kjer je med pobegom trčil v službeno vozilo policije in še dve parkirani vozili.

Stanje v policiji v luči zadnjih dogodkov, povezanih z napadi na policiste, bo danes komentiral minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Novinarska konferenca bo ob 10.30, na Siol.net pa jo bomo spremljali v živo.

Nato je zapeljal proti trem policistom, ki so bili zunaj vozila, in trčil v enega izmed njih. Ta se je v nesreči huje poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje po do zdaj znanih podatkih ni ogroženo. Osumljeni 25-letnik je po trčenju s kraja dogodka pobegnil, policisti pa so začeli iskanje. Najprej so našli njegovo osebno vozilo, nato pa tudi osumljenca in njegovega sopotnika v vozilu. Obema so odvzeli prostost.

Umor v gozdu pri Grosupljem

O identiteti osumljenega je prvi poročal portal Žurnal24, potrdili pa so jo tudi na časniku Dnevnik. Dejanja naj bi bil osumljen 25-letni Marjan Grm iz lokalnega romskega naselja. Da gre za starega znanca policije, ki je v preteklosti prestajal zaporno kazen zaradi več kaznivih dejanj, tudi zaradi poskusa umora, je v oddaji Odmevi po incidentu pojasnil minister za notranje zadeve Franci Matoz. Omenjena medija poročata še, da naj bi se Grm policiji predal v spremstvu odvetnika Bojana Celarja, sopotnik v vozilu, ki so ga prav tako pridržali, pa naj bi bil Marko Belcl iz istega romskega naselja.

Oba sta policiji že znana. Leta 2022 ju je ljubljansko okrožno sodišče skupaj z Mihaelom Grmom in Marjanom Brajdičem spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v primeru 77-letnega Stanislava Knafla iz okolice Grosupljega. Sodnica je takrat poudarila, da je četverica kaznivo dejanje storila 18. marca 2021 v gozdu na Zgornji Duplici. Dan kasneje je Knafla zvezanega in krvavečega našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a 77-letnika niso mogli rešiti.

Četverico je sodnica obsodila na skupno 39 let in tri mesece zapora, a je leto kasneje višje sodišče sodbo razveljavilo, ker so materialni dokazi s prizorišča potrjevali, da je bil prisoten samo Belcl. Ker z dokazi, da bi bila preostala trojica prisotna na kraju umora, niso razpolagali niti na ponovljenem sojenju, je bila 16. januarja letos obtožnica zoper njih umaknjena, sodnica pa je februarja izdala zavrnilno sodbo.

Zgodba je epilog dobila v začetku julija letos, ko je bil 28-letni Belcl obsojen na devet let zaporne kazni. Ker se je njegov odvetnik Andrej Gerlovič na sodbo pritožil, se bo zadeva vrnila na višje sodišče, obsojeni pa bo na pravnomočnost sodbe počakal na prostosti.

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Župan Kočevja Gregor Košir | Foto: Ana Kovač Župan Kočevja Gregor Košir Foto: Ana Kovač Na neučinkovitost urejanja romskih vprašanj opozoril tudi župan

Da ponedeljkov napad na policista razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, je opozoril tudi župan Kočevja Gregor Košir. Meni, da sodišča večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in še naprej izvajajo kršitve, obravnavajo premalo učinkovito. Pri tem je izpostavil tudi neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Do takšnih "deviacij", kot je ponedeljkov dogodek, po njegovem mnenju prihaja zaradi slabe integracije, zato opozarja na nujnost spremembe socialne zakonodaje.

Ukrepi, ki jih v Kočevju vlagajo v izboljšanje stanja, po njegovih besedah nimajo skoraj nobenega učinka, "saj je celotna socialna zakonodaja orientirana tako, da se trenutno stanje daleč najbolj izplača". Kot je navedel, "socialni transferji nekritično tečejo, velikokrat so kumulativno večji od plač delavcev, ni izvršb, ni izterljivih plačilnih nalogov, ni obveznosti, ni učinkovitih kazenskih sankcij, brezplačna pravna pomoč pa je postala inštrument vsakodnevnih zlorab".

Zato brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po Koširjevem mnenju ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja razmer. Med ukrepi je izpostavil učinkovitejše preprečevanje zlorab socialnih transferjev, večjo učinkovitost kazenskih postopkov, možnost izvršbe na socialne transferje in tudi zaporne kazni iz naslova neplačanih prekrškov ter zasege premoženja kršiteljem. K ukrepanju poziva tudi aktualno vlado, ki ima po njegovih besedah možnost, "da ne samo obljublja to, kar smo poslušali zadnja štiri leta, temveč tudi dejansko kaj naredi".

slovenska policija, policaj, policaja
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Franci Matoz policija romska skupnost nesreča nesreča trčenje Kočevje
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