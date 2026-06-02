Policist na nujni vožnji zapeljal na drugi vozni pas in trčil v nasproti vozeče vozilo

V Selu pri Ihanu se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drugi vozni pas in z vozilom trčil v nasproti vozeče vozilo. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.