Avtor:
R. K.

Četrtek,
30. 4. 2026,
11.16

ukradeno vozilo Policijska uprava Murska Sobota

Policija ujela Romuna, ki je prevažal ukradenega BMW, vrednega 70 tisočakov

ukradeno vozilo | Vrednost ukradenega vozila je okrog 70 tisoč evrov. | Foto PU Murska Sobota

Vrednost ukradenega vozila je okrog 70 tisoč evrov.

Foto: PU Murska Sobota

Murskosoboški policisti so pretekli teden zasegli ukradeno vozilo znamke BMW in ga vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so prejšnji teden na avtocesti A5 v smeri Madžarske zaustavili 50-letnega državljana Romunije, ki je imel na priklopnem vozilu naložen osebni avtomobil znamke BMW, tip i5 eDrive 40, z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami.

Pri podrobnejšem pregledu osebnega avtomobila in listin so ugotovili, da so registrske tablice in dokumentacija o vozilu ponarejeni, v nadaljnjem postopku preverjanja vozila pa se je izkazalo, da je bilo to aprila 2026 ukradeno v Italiji. Vozilo so zasegli in ga vrnili vozniku, so sporočili iz PU Murska Sobota. 

Zoper voznika, ki je prevažal ukradeno vozilo, bodo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja in ponarejanja listin. 

