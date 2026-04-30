Policija ujela Romuna, ki je prevažal ukradenega BMW, vrednega 70 tisočakov

Murskosoboški policisti so pretekli teden zasegli ukradeno vozilo znamke BMW in ga vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so prejšnji teden na avtocesti A5 v smeri Madžarske zaustavili 50-letnega državljana Romunije, ki je imel na priklopnem vozilu naložen osebni avtomobil znamke BMW, tip i5 eDrive 40, z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami.

Pri podrobnejšem pregledu osebnega avtomobila in listin so ugotovili, da so registrske tablice in dokumentacija o vozilu ponarejeni, v nadaljnjem postopku preverjanja vozila pa se je izkazalo, da je bilo to aprila 2026 ukradeno v Italiji. Vozilo so zasegli in ga vrnili vozniku, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Zoper voznika, ki je prevažal ukradeno vozilo, bodo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja in ponarejanja listin.

