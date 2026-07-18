Policija prosi za pomoč: ste videli 68-letnega Alojza?

Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega pri Ptuju. Nazadnje so ga videli v petek, 17. julija ob 9. uri v svojem domačem kraju, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

68-letni Alojz Podvršek je suhe postave, ima kratke sive lase na prečko na stran, močne sive brke in diobtrijska očala. Nazadnje je bil oblečen v kratke jeans hlače in majico neznane barve in obut v modre adidas čevlje.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem zginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113, oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.