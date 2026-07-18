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Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
7.24

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešan PU Maribor

Sobota, 18. 7. 2026, 7.24

37 minut

Policija prosi za pomoč: ste videli 68-letnega Alojza?

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Alojz Podvršek | Foto PU Maribor

Foto: PU Maribor

Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega pri Ptuju. Nazadnje so ga videli v petek, 17. julija ob 9. uri v svojem domačem kraju, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

68-letni Alojz Podvršek je suhe postave, ima kratke sive lase na prečko na stran, močne sive brke in diobtrijska očala. Nazadnje je bil oblečen v kratke jeans hlače in majico neznane barve in obut v modre adidas čevlje.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem zginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113, oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

pogrešan PU Maribor
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