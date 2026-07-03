Policija prosi za pomoč: prepoznate osebo na tej fotografiji?

Kriminalisti kranjske policijske uprave javnost prosijo za pomoč pri odkritju storilca, osumljenega kaznivega dejanja. Ker je njegova identiteta za zdaj še neznana, so izdelali računalniško sliko (fotorobot) osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka. Storilca se preganja po uradni dolžnosti, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave še ne morejo pojasniti.

Sum storitve kaznivega dejanja obravnavajo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Kranj. Z namenom odkritja storilca oziroma ugotovitve identitete za zdaj neznane osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, so posredovali računalniško izdelano fotografijo.

Gre za moškega, visokega okoli 170 centimetrov, starega med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči in z znamenjem na desni senci. Nosil je tudi obrazno masko in kapo, kakršna je na računalniško izdelani fotografiji.

Vse, ki bi osebo prepoznali ali bi o njej imeli kakršnekoli koristne informacije, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.