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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
1. 7. 2026,
9.50

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
policija Kamnik lokal terasa

Sreda, 1. 7. 2026, 9.50

54 minut

Policija pojasnila, kaj se je zjutraj dogajalo v Kamniku

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
slovenska policija, trak | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Potem ko so na območju kamniške obvoznice zjutraj opazili več policijskih vozil in zavarovano območje ob enem izmed lokalov, so nam na policiji pojasnili, kaj se je dogajalo.

Da je ob lokalu na območju Kamnika več policijskih vozil, je prvi poročal lokalni portal Domžalec.si. Kaj se je dogajalo, smo preverili na ljubljanski policijski upravi.

Pojasnili so nam, da so jih nekaj pred 5. uro zjutraj obvestili o poškodovanju terase gostinskega lokala. "Policisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila za izsleditev storilca. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda v višini več tisoč evrov. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so sporočili.

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