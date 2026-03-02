Policija išče pogrešanega mladoletnega Matea Subašića iz Škofje Loke

Mateo je visok približno 180 centimetrov, srednje postave, svetlorjavih las in svetlih oči. Nazadnje so ga videli na območju Mednega, oblečenega v črne športne hlače, črno majico in črno jopico, obut pa je bil v športne čevlje. Kljub intenzivnim iskalnim ukrepom ga policija do zdaj še ni našla.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem mladoletniku, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali neposredno na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00. Prav tako je mogoč klic na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.