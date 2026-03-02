Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 8.59

1 ura, 3 minute

Policija išče pogrešanega mladoletnega Matea Subašića iz Škofje Loke

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mateo Subašić | Foto PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Policiste Policijske postaje Ljubljana so včeraj obvestili o pogrešanju mladoletnega Matea Subašića iz Škofje Loke.

Mateo je visok približno 180 centimetrov, srednje postave, svetlorjavih las in svetlih oči. Nazadnje so ga videli na območju Mednega, oblečenega v črne športne hlače, črno majico in črno jopico, obut pa je bil v športne čevlje. Kljub intenzivnim iskalnim ukrepom ga policija do zdaj še ni našla.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem mladoletniku, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali neposredno na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00. Prav tako je mogoč klic na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

