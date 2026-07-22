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Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
10.11

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek

Natisni članek
PU Maribor

Sreda, 22. 7. 2026, 10.11

46 minut

Policija aretirala štiri osumljence, ki so iz skladišča odtujili za več kot 300 tisoč evrov blaga

Avtor:
R. K.

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paketi | Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. | Foto PU Maribor

Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj.

Foto: PU Maribor

Junija so iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč neznani storilci odtujili blago v vrednosti 300 tisoč evrov. Stekla je intenzivna preiskava, v kateri so mariborski policisti identificirali in prijeli štiri osumljence storitve kaznivih dejanj. Opravili so več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter zasegli večjo količino odtujenega blaga, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Po do zdaj znanih ugotovitvah sta pri izvrševanju kaznivih dejanj sodelovala tudi zaposlena, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Skupaj so iz skladišča v daljšem časovnem obdobju odtujili različno blago, predvsem je šlo za tekstil in elektronske naprave, v skupni vrednosti približno 330 tisoč evrov.

Na podlagi zbranih dokazov so štirim osumljencem, starim 79, 33, 40 in 60 let, odvzeli prostost. Policisti so zatem opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter preiskave drugih prostorov, tudi skladišč na območju Melja. Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj.

Med hišno preiskavo našli konopljo

Pri enem od osumljencev so zasegli približno kilogram posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, zato bodo zoper osumljenca uvedli ustrezen kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

Policisti in kriminalisti bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zoper vse štiri osumljence podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. 

Preiskava vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj se nadaljuje, so še sporočili s PU Maribor. 

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