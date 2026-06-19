Poletni večeri med vinogradi: kino, komedija in vino na Zlatem griču

Ko se nad škalske vinograde spusti večer, se Zlati grič spremeni v eno najbolj posebnih poletnih kulis pri nas. Kino pod zvezdami, večeri komedije, vino in razgledi poskrbijo za doživetja, zaradi katerih se obiskovalci vračajo znova in znova.

Že od ustanovitve leta 1991 so tukaj verjeli, da vino ustvarja zgodbe, ki si jih zapomnimo še dolgo po zadnjem kozarcu, in povezuje ljudi. Danes je Zlati grič mnogo več kot vinska klet. Je prostor srečevanj, sproščenih večerov, kulinarike, kulture in oddiha sredi vinogradov.

Med Ljubljano in Mariborom, na idiličnih Škalcah nad Slovenskimi Konjicami, je nastal prostor, ki ga mnogi upravičeno imenujejo kar slovenska Toskana.

Kjer vino povezuje ljudi

Vinska klet Zlati grič je posebna še v nečem: na dobrih 70 hektarjih vinogradov se skriva v zemljo vkopana sodobna vinska klet, ki je prejemnica arhitekturnih nagrad.

Poglede med griči dopolnjujejo še vinogradniški dvorec iz 15. stoletja, gostilna Zlati grič z razgledom in golf igrišče med trtami, ki ustvarjajo vzdušje, zaradi katerega se obiskovalci vedno znova vračajo.

Le kratek skok iz mesta – ura vožnje iz Ljubljane in 30 minut iz Maribora – vas loči od idilične štajerske vinske pokrajine. To je idealna točka za brezskrben oddih v naravi. Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

Poletje pod zvezdami: Kino & vino

Eden najbolj pričakovanih poletnih dogodkov so večeri Kino & vino, ko se atrij vinske kleti spremeni v kino pod zvezdami. Obiskovalci si ob kozarcu penine in izbranih vinih ogledajo nagrajene umetniške produkcije, večer pa spremljajo sproščeno vzdušje in okoliški vinogradi.

Dogodki niso klasične filmske projekcije – so kombinacija vina, vzdušja, kulinarike in poletja.

Tudi letos napovedujejo nove filmske večere in druge dogodke pod zvezdami. Spremljajte njihov profil na Facebooku in ostanite vedno na tekočem.

Poseben čar dogodkom daje prav lokacija: večerni pogledi na vinograde, tišina narave in občutek, da se je čas ustavil.

Atrij vinske kleti se spremeni v edinstveno filmsko kuliso, kjer uspešnice na platnu dopolnjujejo izbrana vina in penina. Kino & vino obljublja nepozabne in tople večere. Foto: Jesse Štefane

Smeh & vino: večeri, ko med trtami odmeva smeh

Če je vino tisto, ki povezuje ljudi, je smeh tisti, ki jih zbliža še bolj. Prav zato na Zlatem griču poleti pripravljajo tudi večere stand-up komedije Smeh & vino, ki so v zadnjih letih postali pravi poletni hit.

Na odru vinske kleti so se že predstavili znani slovenski komiki, med njimi Matjaž Javšnik, Tin Vodopivec, Perica Jerković in Uroš Kuzman. Večer vključuje predstavo, penino, prigrizke in obljublja smeh ob vinih Zlatega griča.

Gre za dogodke, ki dokazujejo, da pokušina vina ni rezervirana le za formalno okolje, ampak je lahko del sodobnega socialnega utripa, kulture in zabave. Na Zlatem griču zato obiskovalcev ne vabijo le na pokušino, temveč na doživetje, kjer se prepletajo humor, kulinarika, narava in pristni trenutki.

Tam, kjer vino sreča humor. Smeh & vino je postal eden najbolj priljubljenih poletnih dogodkov za ljubitelje smeha med vinogradi. Foto: arhiv Zlati grič

Terasa s krasnim razgledom na griče

Poleti Zlati grič zaživi tudi na prostorni terasi med vinogradi, kjer si lahko vzamete trenutek zase ob kozarcu vina, penine, kave ali osvežilne pijače. To je prostor za sproščen postanek po sprehodu med griči, partiji golfa ali preprosto za miren zaključek dneva ob razgledu na zeleno vinogradniško pokrajino.

Ob sončnem zahodu dobi terasa posebno podobo, ko se škalski griči obarvajo v tople zlate odtenke. Za obiskovalce, ki bi želeli doživetje nadgraditi še s kulinariko, pa je v neposredni bližini na voljo tudi Gostilna Zlati grič z lokalno in sezonsko ponudbo jedi.

Poletni dnevi na terasi Zlatega griča ponujajo blagodejno sprostitev med vinogradi in razglede na škalske griče. Foto: Jesse Štefane

Od pokušine do oddiha

Obisk Zlatega griča se lahko začne s kozarcem vina in konča kot večdnevni pobeg v zeleno naravo. Gostje se lahko odločijo za vodene pokušine in ogled vinske kleti, prespijo v prenovljenem vinogradniškem dvorcu iz 15. stoletja, uživajo v golfu med griči Škalc, raziskujejo okolico Žičke kartuzije, Rogle, Slovenskih Konjic in Pohorja ali pa preprosto uživajo v počasnem ritmu štajerskih gričev.

Posebnost te vinske kleti je prav njena raznolikost – primerna je za pare, skupine prijateljev, poslovna srečanja, poroke, teambuildinge ali kot brezskrbno zatočišče pred mestnim vrvežem. Tudi podjetja tukaj vse pogosteje organizirajo poslovna srečanja, vinske degustacije, dogodke za mreženje in večdnevne oddihe za ekipe ali poslovne partnerje.

Prenovljen vinogradniški dvorec iz 15. stoletja ponuja butično bivanje sredi vinogradov. To je stavba z bogato zgodovino, ki je zaščitena kot naravna in kulturna dediščina. V okviru dolgoročnega razvoja pa bo imela pomembno vlogo v konceptu razpršenega hotela. Foto: Jesse Štefane

Prihodnost vinskih doživetij

Na Zlatem griču danes nadaljujejo več kot 800-letno tradicijo vinogradništva, ki so jo na tem območju začeli kartuzijanski menihi. A hkrati je njihov pogled usmerjen tudi naprej.

V prihodnjih letih načrtujejo obsežen razvoj: prenovo vinske kleti, širitev turistične ponudbe, nov wellness, butični hotelski kompleks in nadgradnjo golf igrišča. Cilj je jasen – ustvariti eno vodilnih vinsko-turističnih destinacij v srednji Evropi.

Toda bistvo ostaja enako: ob vinu ustvarjati spomine, ki z nami ostanejo večno. In prav poletni večeri na terasi Zlatega griča to najbolje pokažejo.

Poletje ima letos okus po vinu, smehu in večerih pod zvezdami.