Torek, 28. 7. 2026, 8.48
36 minut
Pohodnik med fotografiranjem zdrsnil 30 metrov globoko in umrl
Na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah se je včeraj smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Včeraj popoldne so kranjske policiste obvestili o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah. Po do zdaj znanih podatkih je 70-letni državljan Nemčije odšel na rob melišča, kjer je želel narediti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil okoli 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.
Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino.
Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Kranj.