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Avtor:
R. K.

Torek,
28. 7. 2026,
8.48

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
gore gorska nesreča PU Kranj

Torek, 28. 7. 2026, 8.48

36 minut

Pohodnik med fotografiranjem zdrsnil 30 metrov globoko in umrl

Avtor:
R. K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Policija, policijski helikopter | Pot čez Prag, po kateri se je odpravil 70-letni pohodnik, velja za zelo zahtevno označeno planinsko pot v Julijskih Alpah. | Foto STA

Pot čez Prag, po kateri se je odpravil 70-letni pohodnik, velja za zelo zahtevno označeno planinsko pot v Julijskih Alpah.

Foto: STA

Na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah se je včeraj smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Včeraj popoldne so kranjske policiste obvestili o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah. Po do zdaj znanih podatkih je 70-letni državljan Nemčije odšel na rob melišča, kjer je želel narediti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil okoli 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino.

Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Kranj.

Policisti opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Ob tem pozivajo, da se pred odhodom v gore pozanimate o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemate preudarne odločitve.
Dolga Njiva Plešivec Košuta
Sportal Poškodovana cesta do priljubljene planine Dolga njiva
gore gorska nesreča PU Kranj
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