Pohodnik med fotografiranjem zdrsnil 30 metrov globoko in umrl

Na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah se je včeraj smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Včeraj popoldne so kranjske policiste obvestili o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah. Po do zdaj znanih podatkih je 70-letni državljan Nemčije odšel na rob melišča, kjer je želel narediti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil okoli 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino.

Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Kranj.

Policisti opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Ob tem pozivajo, da se pred odhodom v gore pozanimate o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemate preudarne odločitve.