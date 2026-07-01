Sreda, 1. 7. 2026, 16.22
32 minut
Pogrešana je mladoletnica iz Ljubljane
Pogrešajo mladoletno Linajo Bauer iz Ljubljane. Pogrešana je visoka približno 164 centimetrov, suhe postave, ima črne lase, postrižene na paž, modre oči in uhan v nosu. Nazadnje naj bi bila na območju Laškega oziroma Celja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Vič na številko 01 470 09 60 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.