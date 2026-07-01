Pogrešana je mladoletnica iz Ljubljane

Pogrešajo mladoletno Linajo Bauer iz Ljubljane. Pogrešana je visoka približno 164 centimetrov, suhe postave, ima črne lase, postrižene na paž, modre oči in uhan v nosu. Nazadnje naj bi bila na območju Laškega oziroma Celja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.