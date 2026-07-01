Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
16.22

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
mladoletnica pogrešana policija Ljubljana

Sreda, 1. 7. 2026, 16.22

32 minut

Pogrešana je mladoletnica iz Ljubljane

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pogrešana mladoletnica | Mladoletnica naj bi se nazadnje nahajala na območju Laškega oziroma Celja. | Foto PU Ljubljana

Mladoletnica naj bi se nazadnje nahajala na območju Laškega oziroma Celja.

Foto: PU Ljubljana

Pogrešajo mladoletno Linajo Bauer iz Ljubljane. Pogrešana je visoka približno 164 centimetrov, suhe postave, ima črne lase, postrižene na paž, modre oči in uhan v nosu. Nazadnje naj bi bila na območju Laškega oziroma Celja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Vič na številko 01 470 09 60 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

policija, slovenska policija
Novice Pogrešanega moškega našli mrtvega
Alma Tomažič Beshkoueideh
Novice Pogrešana je 23-letna Alma. Ste jo videli?
policija, policist motorist
Novice Našli pogrešano 29-letnico
mladoletnica pogrešana policija Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.