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Avtor:
B. G.

Torek,
23. 6. 2026,
21.18

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
PU Kranj pogrešane osebe

Torek, 23. 6. 2026, 21.18

24 minut

Pogrešana je 75-letna Olga Stare Čuk iz Kranja

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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pogrešana oseba | Foto PU Kranj

Foto: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Kranj prosijo za pomoč pri iskanju pogrešane 75-letne Olge Stare Čuk iz Kranja. Pogrešana je od danes, 23. junija 2026, ko je bila nazadnje videna na svojem domu.

Po podatkih policije so bili kranjski policisti o izginotju obveščeni okoli 18. ure. Olga Stare Čuk je visoka približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke sive lase. Ob odhodu je bila oblečena v modre hlače, modro-zeleno majico ter nižje čevlje oziroma balerinke.

Nazadnje so jo videli danes nekaj minut pred 12. uro na njenem domačem naslovu v Kranju. Kljub doslej izvedenim ukrepom policistom pogrešane osebe še ni uspelo najti.

Policija zato poziva vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njenem gibanju, naj to nemudoma sporočijo. Informacije lahko občani posredujejo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

PU Kranj pogrešane osebe
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