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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
21.08

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

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Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
pogrešana Policijska uprava Ljubljana

Nedelja, 28. 6. 2026, 21.08

1 ura, 18 minut

Pogrešana je 23-letna Alma. Ste jo videli?

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Alma Tomažič Beshkoueideh | Foto PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Svojci pogrešajo 23-letno Almo Tomažič Beshkoueideh. Nazadnje so jo opazili v petek na območju Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je visoka 175 centimetrov, je suhe postave, ima rjave oči in dolge temne lase, obute ima elegantne temno modre čevlje z vzorci.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njej, prosijo, da to nemudoma sporočijo na Policijsko postajo Vič na številko (01) 470 09 60 ali na najbližjo policijsko postajo oziroma na telefonsko številko 113.

pogrešana Policijska uprava Ljubljana
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