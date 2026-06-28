Pogrešana je 23-letna Alma. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo 23-letno Almo Tomažič Beshkoueideh. Nazadnje so jo opazili v petek na območju Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je visoka 175 centimetrov, je suhe postave, ima rjave oči in dolge temne lase, obute ima elegantne temno modre čevlje z vzorci.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njej, prosijo, da to nemudoma sporočijo na Policijsko postajo Vič na številko (01) 470 09 60 ali na najbližjo policijsko postajo oziroma na telefonsko številko 113.