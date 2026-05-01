Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
1. 5. 2026,
19.43

35 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Škofja Loka PU Kranj pogrešana

Petek, 1. 5. 2026, 19.43

35 minut

Pogrešana je 14-letnica iz Gorenje vasi

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Ana Pikelj | Foto PU Kranj

Foto: PU Kranj

Škofjeloški policisti so bili popoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 14-letno Ano Pikelj iz Gorenje vasi - Reteče v občini Škofja Loka.

Svojci so bili s pogrešano nazadnje v stiku v četrtek okoli 17. ure na območju Medvod.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, je suhe postave in dolgih ravnih svetlo rjavih las. Oblečena je bila v bel pulover s kapuco in črne hlače. Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela črno torbico.  

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Škofja Loka PU Kranj pogrešana
Nakupi do 24 obrokov

Modri Fon maja

Paketi NEO

