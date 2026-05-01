Pogrešana je 14-letnica iz Gorenje vasi

Škofjeloški policisti so bili popoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 14-letno Ano Pikelj iz Gorenje vasi - Reteče v občini Škofja Loka.

Svojci so bili s pogrešano nazadnje v stiku v četrtek okoli 17. ure na območju Medvod.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, je suhe postave in dolgih ravnih svetlo rjavih las. Oblečena je bila v bel pulover s kapuco in črne hlače. Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela črno torbico.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.