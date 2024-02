Pogrešan 69-letnik iz Maribora, zadrževal naj bi se v Ljubljani

Pogrešani je visok med 167 in 172 centimetrov in težak med 120 in 140 kilogramov. Ima krajšo sivo brado in plešo oziroma redke sive lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil obut v športne copate z belimi črtami (Adidas) ter oblečen v kavbojke svetlo modre barve in navadno dolgo jakno kavne barve. Imel je tudi modro kapo.

Kot so še sporočili s policijske uprave, se pogrešani težko orientira v neznanih prostorih, hodi počasi in ima otečene noge zaradi ran.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.