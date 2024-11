Pogrešajo mladoletnico iz Ljubljane

Svojci pogrešajo mladoletno Džano Jašić iz Ljubljane. Visoka je okoli 155 centimetrov, je suhe postave in ima dolge rjave lase. Oblečena je v črno bundo, svetle jeans hlače, črne škornje in nosi črn nahrbtnik. Pri sebi ima verjetno kolo in kolesarsko čelado bele barve. Nazadnje so jo videli okoli 16. ure na območju Šmartnega.