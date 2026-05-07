Pogrešajo 19-letnico. Zadnjič so jo videli v Slivnici.

Mariborski policisti so sporočili, da so policiste Policijske postaje Rače obvestili o pogrešani Fjolli Qunaj, ki je doma v Radizelu.

19-letna Fjolla Qunaj je visoka 160 centimetrov, suhe postave, ima do ramen segajoče črne lase, oblečena pa je bila v črne oprijete pajkice in črno jakno, pod katero je imela belo kratko majico.

Zadnjič so jo videli v sredo okoli 18. ure na Mariborski cesti v Slivnici.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.