Pogrešajo 19-letnico. Zadnjič so jo videli v Slivnici.
Mariborski policisti so sporočili, da so policiste Policijske postaje Rače obvestili o pogrešani Fjolli Qunaj, ki je doma v Radizelu.
19-letna Fjolla Qunaj je visoka 160 centimetrov, suhe postave, ima do ramen segajoče črne lase, oblečena pa je bila v črne oprijete pajkice in črno jakno, pod katero je imela belo kratko majico.
Zadnjič so jo videli v sredo okoli 18. ure na Mariborski cesti v Slivnici.