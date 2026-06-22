Pogrešajo 40-letnega Bojana iz Homa pri Šentrupertu

Svojci pogrešajo 40-letnega Bojana Zupanca iz Homa pri Šentrupertu. Pogrešani se od nedelje od 4. ure zjutraj ni vrnil domov, nazadnje so ga videli pred Zdravstvenim domom Trebnje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel mobilni telefon.

Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar pogrešanega niso našli. Po doslej zbranih obvestilih je pogrešani v zadnjem obdobju večkrat omenjal možnost odhoda v Avstrijo, in sicer na območje Gradca, so zapisali na PU Novo mesto.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njem, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.