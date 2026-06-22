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Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
16.52

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešan policija

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 16.52

53 minut

Pogrešajo 40-letnega Bojana iz Homa pri Šentrupertu

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Pogrešan | Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel mobilni telefon. | Foto Policija

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel mobilni telefon.

Foto: Policija

Svojci pogrešajo 40-letnega Bojana Zupanca iz Homa pri Šentrupertu. Pogrešani se od nedelje od 4. ure zjutraj ni vrnil domov, nazadnje so ga videli pred Zdravstvenim domom Trebnje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel mobilni telefon.

Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar pogrešanega niso našli. Po doslej zbranih obvestilih je pogrešani v zadnjem obdobju večkrat omenjal možnost odhoda v Avstrijo, in sicer na območje Gradca, so zapisali na PU Novo mesto.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njem, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.

pogrešan policija
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