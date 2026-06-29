Nekdanjega predsednika državnega sveta (DS) Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal DS, kjer so zapisali, da je Sušnik prispeval ne le k utrditvi vloge DS kot drugega doma slovenskega parlamenta, temveč tudi h krepitvi demokracije v državi.

V DS so v obrazložitvi za pogreb z vojaškimi častmi zapisali, da je Janez Sušnik kot predsednik DS slednjega vodil v pomembnem obdobju njegovega razvoja. Med letoma 2002 in 2007 je bil namreč DS še razmeroma mlada ustavna institucija, ki je morala svojo vlogo ne le izvrševati, temveč jo tudi razlagati, zagovarjati in utrjevati v slovenskem političnem prostoru.

"Janez Sušnik je s svojim prirojenim občutkom za delovanje političnega sistema na nacionalni in tudi mednarodni ravni (med drugim s pomembnim državniškim obiskom na Kitajskem, v okviru katerega so se krepile politične in gospodarske vezi med državama) doprinesel ne le k utrditvi vloge DS kot drugega doma slovenskega parlamenta doma in v tujini, temveč tudi h krepitvi demokracije v državi," so izpostavili.

Kot so navedli, se je namreč kot predsednik DS aktivno zavzemal za to, da se v zakonodajnem postopku in tudi širše sliši glas raznolikih družbenih interesov.

Temu načelu pa je sledil tudi po koncu mandata predsednika DS z aktivnim delovanjem v civilni družbi. Dva mandata je vodil Zvezo društev upokojencev Slovenije, bil je tudi velik zagovornik medgeneracijskega sodelovanja, med drugim v okviru Medgeneracijske koalicije Slovenije, v katero se je Zveza društev upokojencev Slovenije pod njegovim vodstvom povezala z Mladinskim svetom Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije in Dijaško organizacijo Slovenije, so dodali.

Pogrebna slovesnost za pokojnega Sušnika bo na pokopališču v Šenčurju v torek popoldne, pred tem pa se mu bo državni svet poklonil z žalno sejo, na kateri bosta zbrane nagovorila predsednik DS Marko Lotrič in predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan. V preddverju dvorane DS bo v torek med 9. in 12.30 uro še mogoč vpis v žalno knjigo.