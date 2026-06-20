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Avtor:
K. M.

Sobota,
20. 6. 2026,
8.47

Osveženo pred

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Natisni članek
Luka Koper ladja potniška ladja

Sobota, 20. 6. 2026, 8.47

1 ura, 10 minut

Poglejte to velikanko: v Koper prispela največja potniška ladja do zdaj

Avtor:
K. M.

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Mein Schiff Flow | Ladja je bila zgrajena v ladjedelnici Fincantieri v Trstu. | Foto Luka Koper / Facebook

Ladja je bila zgrajena v ladjedelnici Fincantieri v Trstu.

Foto: Luka Koper / Facebook

V koprskem pristanišču se je v petek zasidrala največja potniška ladja, ki je do zdaj obiskala Koper. "Danes v Kopru prvič pozdravljamo Mein Schiff Flow, največjo potniško ladjo, ki je do zdaj obiskala naše pristanišče," je objavila Luka Koper.

Morska velikanka, dolga kar 333 metrov, je v Koper priplula iz Trsta. Na krovu lahko sprejme približno štiri tisoč potnikov in sto tisoč članov posadke. Med številnimi vsebinami, ki jih ladja ponuja svojim gostom, izstopajo sodobno zasnovani prostori za sprostitev in doživetje plovbe, med katerimi sta tudi savna z razgledom na višini 50 metrov ter 25-metrski bazen.

Gre za nov mejnik, na katerega so izjemno ponosni. "Njen prihod predstavlja nov mejnik za naš potniški terminal in še eno potrditev, da je Koper privlačna destinacija na zemljevidu križarjenj po Jadranu," so dodali. 

Ob prvem obisku v Kopru je potekala tudi slovesna predaja spominskih plaket, ki ob maiden callu simbolično zaznamuje prvi prihod ladje v pristanišče. Pri tem so sodelovali predstavniki ladjarja, ladijskega agenta ter predstavniki Mestne občine Koper in Luke Koper.

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