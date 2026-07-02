V SSI Schäfer so zavrnili očitke, da naj bi v preteklosti sistematično izkoriščali zaposlene. Domnevno izkoriščanje delavcev je pred časom izpostavil predsednik Resni.ce Zoran Stevanović, ki je primer ravnanja poslanca Borisa Mijiča označil za bombico, primer SSI Schäfer pa za bombo. Mijič se je medtem znašel pod drobnogledom KPK.

Kot je v pisnem odzivu zapisal direktor SSI Schäfer Marko Štingl, očitki, da so v preteklosti sistematično prikrajševali zaposlene pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, temeljijo predvsem na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Očitki se po njihovih pojasnilih nanašajo predvsem na obdobje med letoma 2014 in 2020, čeprav je bilo v nekaterih medijskih objavah kot končno leto navedeno tudi leto 2022.

"Kljub resnosti teh očitkov in dolgemu obdobju njihovega javnega izpostavljanja do danes niso bili potrjeni niti v sodnih postopkih niti v postopkih pred pristojnimi nadzornimi organi. Prav tako jih niso potrdili pregledi, ki so jih opravili neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki," je zatrdil Štingl.

Postregel je s kronologijo izvedenih nadzorov inšpektorata za delo, finančne uprave (Furs) in informacijskega pooblaščenca v družbi od leta 2017, v vseh teh nadzorih pa nepravilnosti po Štinglovem mnenju niso bile ugotovljene.

Dodatni nadzori

Letos je inšpektorat opravil ponoven nadzor glede spoštovanja delovnopravne zakonodaje v zvezi z obračunom in izplačilom plač, evidentiranjem delovnega časa, nadurnim delom, izplačilom dodatkov za nedeljsko, nočno in praznično delo, izplačilom dnevnic in stroškov, povezanih z delom v tujini, ter zagotavljanjem počitka. Postopek še poteka in je trenutno v fazi zapisnika o ugotovitvah, je pojasnil.

Tudi Furs je letos opravil ponoven nadzor za obdobje od januarja 2024 do septembra 2025 in ni ugotovil kršitev. Vso dokumentacijo so pregledali tudi neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki, noben od pregledov pa ni potrdil očitkov o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilih, je še dodal direktor SSI Schäfer.

"V obdobju od leta 2017 do leta 2026 je bilo tako v družbi opravljeno nadpovprečno število nadzorov delovnih, davčnih in drugih pristojnih organov. V nobenem od teh postopkov niso bili potrjeni očitki, ki jih je zoper našo družbo neformalno širila nekdanja odvetnica Špela Mesesnel. Družba prav tako ni seznanjena, da bi bil zoper njo uveden kakršenkoli kazenski postopek, čeprav je ista nekdanja odvetnica podala prijave zaradi domnevnih kaznivih dejanj," je poudaril Štingl.

Družba SSI Schäfer bo po Štinglovih zagotovilih še naprej sodelovala z vsemi pristojnimi organi, varovala pravice svojih zaposlenih ter z zakonitimi sredstvi ščitila svoje dobro ime in poslovni ugled.

Vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Mijiča

Primer podjetja SSI Schäfer je v javnosti znova zaokrožil pred časom, ko je Zoran Stevanović domnevne nepravilnosti v tem podjetju primerjal z ravnanji poslanca Borisa Mijiča, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih zaposlenim, Fursu in podizvajalcem. Mijičevo ravnanje je označil kot bombico, ravnanje v podjetju SSI Schäfer pa kot "največjo možno bombo".

Medtem ko je stranka Levica in Vesna vložila zahtevo za sklic seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Mijiča, je Stevanović Mescu, ministru za delo v vladi Roberta Goloba, očital, da v primeru podjetja SSI Schäfer ni ukrepal – da je opustil dolžno ravnanje in "podprl eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije".

Mijič, ki uradnih pojasnil še ni podal – bil je na dopustu, zdaj pa je na bolniški –, se je medtem znašel pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki po navedbah več medijev v predhodnem preizkusu preverja delovanje poslanca v več podjetjih, predvsem z vidika spoštovanja določb o nezdružljivosti funkcij.

Mijič, čigar podjetje Progros bivšim delavcem in državi dolguje več deset tisoč evrov, je v zadnjih dneh prek zaposlitvenih oglasov iskal nove delavce za podjetje svoje žene, ki je kot podizvajalec sodelovalo pri državnem projektu nadgradnje ljubljanske železniške postaje. Oglasi, ki so kandidatom obljubljali visoke plače in pod katerimi je bil Mijič naveden kot kontaktna oseba, so v sredo izginili s spletne strani zavoda za zaposlovanje.