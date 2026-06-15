Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal.

Gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako neplačani vsoti, ki jo Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi (Furs), navaja portal.

Iz stranke Resni.ca so sicer že prejšnji teden sporočili, da bo na račun podjetja Progros v kratkem prišlo več kot 30 tisoč evrov, s katerimi naj bi Mijič poravnal dolg do Fursa.

Podjetje je do pogodbe za sodelovanje pri gradnji zapora v Dobrunjah po navedbah portala prišlo junija 2024. Do zdaj naj bi od CGP prejelo dobrih 95 tisoč evrov, od Kolektor Kolinga pa nekaj manj kot sto tisoč evrov. Nova končna pogodbena vrednost del, ki naj bi jih opravil Progros, naj bi bila tako pri CGP kot Kolektor Kolingu povsem enaka. Znašala naj bi 113.448 evrov.

Po neuradnih informacijah Necenzurirano dokončnega dogovora med obema gradbincema in Mijičem še ni, a naj bi bil ta zelo blizu.

Iz stranke Resni.ca so v četrtek sporočili, da se Mijič ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav podjetja Progros, katerega lastništvo je prevzel maja lani. Meni, da je poplačilo neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja. V sredo so v podjetju dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov, so poudarili.

Stevanović napovedal, da bo sam pomagal pri poplačilu terjatev delavcev

Predsednik stranke Zoran Stevanović je v petek napovedal, da bo terjatve do Progrosovih delavcev pomagal poplačati iz svojih osebnih prihrankov. Če so bili delavci oškodovani in če komu niso bile izplačane obveznosti, je to po njegovih besedah nesprejemljivo.

Neplačevanje delavcev in sum ponarejanja listin

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so v četrtek predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Opozorili so tudi, da iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020.

Policija je v dveh ločenih zadevah po prejetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. Po informacijah portala Necenzurirano naj bi šlo za Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.