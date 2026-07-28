Podjetja z goljufijo do več milijonov evrov sredstev za popoplavno obnovo

Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oz. skušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023. Škoda je znašala več kot dva milijona evrov, so sporočili s policije.

Celjski kriminalisti so v okviru preiskave, ki so jo začeli leta 2025 na podlagi ugotovitev takratnega ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka.

Kriminalisti osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam dokazali več kaznivih dejanj goljufije

Škoda je po njihovem znašala več kot dva milijona evrov. Ministrstvo jim je deset odstotkov navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do konca postopka, so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Celje.

Kriminalisti so na podlagi zbranih dokazov osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam dokazali 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca. Zadnji je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo.

Na policiji že podali kazenske ovadbe

Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od enega leta do osmih let.

Kot so še zapisali na PU Celje, zaradi ugotovitev kriminalistov in podane kazenske ovadbe ministrstvo osumljenim ni izplačalo razlike med že izplačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli dva milijona evrov.