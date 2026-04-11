Okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) je po obvestilu lokalnih prebivalcev odkrila onesnaženje reke Save pod Hidroelektrarno Medvode. Ker gre po njihovem za okoljski problem širšega pomena, ki zahteva takojšen odziv pristojnih organov, so to prijavili inšpekcijskim službam ter ministrstvu za naravne vire in prostor.

V AAG so po opozorilu tamkajšnjih prebivalcev 7. aprila opravili terenski ogled in ugotovili, da je voda smrdeča in motna zaradi propada rjavih zimskih alg v akumulacijah hidroelektrarn Mavčiče in Medvode. Nizki vodostaji Save so ta pojav še poslabšali, so danes sporočili.

Opazili plasti odmrlih alg na produ

Za okoljski problem širšega pomena pa gre zato, ker sta vodarni Kleče in Hrastje, iz katerih se napaja Ljubljana in širša okolica, dolvodno od teh hidroelektrarn, so pojasnili.

Kot so dodali, so opazili plasti odmrlih alg na produ, zaradi katerih ta ne deluje več kot naravni filter, temveč kot gnilišče. Akumulaciji Trboje in Zbilje sta že dalj časa zbiralnika detrita in organskega drobirja, kjer v anaerobnih razmerah nastajajo metan, amonijak in žveplove spojine.

Po njihovem je treba izvesti ustrezne inšpekcijske meritve vode in sedimentov, ugotoviti vir organskega onesnaženja, preveriti pravilnost upravljanja akumulacij ob nizkih vodostajih ter sprejeti preventivne ukrepe za zaščito rib in drugih vodnih organizmov.