Po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Bolgariji je z nekaj več kot 44 odstotki glasov v vodstvu levosredinska koalicija Progresivna Bolgarija (PB) nekdanjega predsednika Rumena Radeva, kažejo podatki volilne komisije po približno 60 odstotkih preštetih glasov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Levosredinska koalicija treh strank, zbrana okrog donedavnega predsednika države Rumena Radeva, ki je zaradi kandidature kot prvi predsednik po letu 1990 predčasno zapustil položaj, po predčasnih volitvah prepričljivo vodi, kot so že v nedeljo zvečer nakazali izidi vzporednih volitev.

Na drugem mestu je trenutno Liberalna koalicija PP-DB, ki naj bi prejela okoli 14 odstotkov glasov, tretja pa je lista GERB-SDS nekdanjega konservativnega premierja Bojka Borisova, ki je državi vladal skoraj deset let. Dosegla naj bi okrog 13 odstotkov glasov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V 240-članski parlament v Sofiji naj bi se glede na trenutne izide po približno 60 odstotkih preštetih glasov uvrstila še sredinsko Gibanje za pravice in svoboščine (MRF), ki ga podpirajo zlasti manjšine in je prejelo nekaj več kot pet odstotkov glasov, ter skrajno desno gibanje Ponovno rojstvo s približno 4,5 odstotka glasov.

Več kot 30 tisoč državljanov "nikogar ne podpira"

Na parlamentarnih volitvah, že osmih od leta 2021 in sedmih predčasnih, potem ko je decembra lani odstopila zadnja manjšinska vlada, je 34.742 ljudi glasovalo za možnost "Nikogar ne podpiram". Ta opcija je po navedbah Tanjuga prejela večjo podporo državljanov kot 15 strank, ki so sodelovale na volitvah in niso prestopile štiriodstotnega parlamentarnega praga.