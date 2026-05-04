promet primorska avtocesta nesreča

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 13.29

Po večurni zapori primorke nova nesreča proti Ljubljani

Avtor:
Na. R.

primorska avtocesta | Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, priključek Postojna, pogled proti Ljubljani | Foto DARS

Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, priključek Postojna, pogled proti Ljubljani

Foto: DARS

Zaradi nove prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 13. ure, je zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti, voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra. Še vedno pa je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, v kateri se je v zgodnjih jutranjih urah prevrnil tovornjak, zaprta primorka med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani v delovni zapori ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Promet poteka po enem pasu.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se je v jutranji nesreči, ki se je zgodila ob 5.18, prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus z ukrajinsko registracijo. Posledice še vedno odstranjujejo. 

Na kraju so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, s tem pa oplazil avtobus – tega je vozil 48-letni državljan Ukrajine, ki je pripeljal naproti. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine se še preverjajo, vzroke prometne nesreče še preiskujejo.

Okoliščine popoldanske nesreče še niso znane. 

Obvozi:

- Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen.

- Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani: čez Jelšane in Postojno.

Izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone:

- na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku;

- na hitri cesti Vrtojba–Nanos;

- na štajerski avtocesti: na prehodu Šentilj, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani;

- na dolenjski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani.

